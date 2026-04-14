Espana agencias

Puigdemont reprocha a Sánchez su apuesta por China: "¿Solo te interesa el negocio?"

Guardar

Barcelona, 14 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su apuesta por China, donde sigue de viaje oficial: "Tanto que te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio?".

"¿Los derechos humanos no te preocupan?", se ha preguntado Puigdemont en una publicación en X donde también llama la atención sobre los efectos que puede tener la tecnología china en el "modelo de derechos y libertades de la UE".

El líder de Junts se ha referido a la "gran ley asimilacionista" de las minorías que acaba de aprobar el régimen chino y que impone el mandarín como lengua común, algo por lo que también le ha pedido explicaciones a Sánchez.

"¿No te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la que nos tendríamos que rebelar, igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad?", ha escrito.

Esta semana Sánchez ha viajado por cuarta vez a China y, desde Pekín, ha celebrado que "cada vez son más las empresas chinas" que ven en España un destino en el que invertir, tras reunirse con una representación de diez grandes empresas.

Según Puigdemont, el "enamoramiento" de Sánchez con China contrasta con la "calculada" confrontación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una estrategia tras la que cree que hay "razones estrictamente electorales".

"Oponerse a los delirios del presidente americano no pide un gran esfuerzo y da votos y aplausos; confrontarse a los chinos pide coraje", ha resaltado.

Por todo ello, el líder de Junts ha defendido que las inversiones extranjeras que convienen a la economía europea son las que consolidan su industria y fomentan una "tecnología propia", al margen del "duopolio" de China y América.

Puigdemont ha reivindicado que el camino para la UE es hacerse fuerte "en aquello que la hace única, aunque imperfecta e incompleta: la democracia y los derechos fundamentales". EFE

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja con Okuda en un proyecto para el Palacio de Cortiguera de Santander

Infobae

Hoy es noticia

Infobae

El Gobierno solicita formalmente ante la Justicia la extinción de la Fundación Franco

Infobae

Un ex alto cargo dice que Koldo García "indicó" que duplicara las mascarillas a adjudicar

Infobae

El delegado de Loterías dijo a la vendedora de la Primitiva millonaria que estaba cobrada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

DEPORTES

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”