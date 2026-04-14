Puigdemont reprocha a Sánchez su apuesta por China: "¿Solo te interesa el negocio?"

Barcelona, 14 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su apuesta por China, donde sigue de viaje oficial: "Tanto que te gusta aparecer como un líder comprometido, ¿de China solo te interesa el negocio?".

"¿Los derechos humanos no te preocupan?", se ha preguntado Puigdemont en una publicación en X donde también llama la atención sobre los efectos que puede tener la tecnología china en el "modelo de derechos y libertades de la UE".

El líder de Junts se ha referido a la "gran ley asimilacionista" de las minorías que acaba de aprobar el régimen chino y que impone el mandarín como lengua común, algo por lo que también le ha pedido explicaciones a Sánchez.

"¿No te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la que nos tendríamos que rebelar, igual que nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad?", ha escrito.

Esta semana Sánchez ha viajado por cuarta vez a China y, desde Pekín, ha celebrado que "cada vez son más las empresas chinas" que ven en España un destino en el que invertir, tras reunirse con una representación de diez grandes empresas.

Según Puigdemont, el "enamoramiento" de Sánchez con China contrasta con la "calculada" confrontación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una estrategia tras la que cree que hay "razones estrictamente electorales".

"Oponerse a los delirios del presidente americano no pide un gran esfuerzo y da votos y aplausos; confrontarse a los chinos pide coraje", ha resaltado.

Por todo ello, el líder de Junts ha defendido que las inversiones extranjeras que convienen a la economía europea son las que consolidan su industria y fomentan una "tecnología propia", al margen del "duopolio" de China y América.

Puigdemont ha reivindicado que el camino para la UE es hacerse fuerte "en aquello que la hace única, aunque imperfecta e incompleta: la democracia y los derechos fundamentales". EFE