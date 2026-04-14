Sonia Bermúdez: "Para quedar primeras tenemos que ganar todos los partidos"

Londres, 14 abr (EFE).- Sonia Bermúdez, seleccionadora de España, remarcó este martes que, a pesar de la derrota ante Inglaterra (1-0), todavía quedan tres partidos, que en caso de ganarlos todos, podrían ser suficientes para conseguir la primera plaza que da acceso directo al Mundial de 2027, que se jugará en Brasil.

"Queremos ganar contra Ucrania, Inglaterra e Islandia. Para quedar primeras tenemos que ganar todos los partidos. Vamos a trabajar para corregir los errores. No hemos estado como nos hubiera gustado en la primera parte, pero en la segunda hemos mejorado y hemos estado mas fluidas con el balón, aunque no nos ha dado para empatar. Que te metan un gol en el minuto tres tampoco ayuda", expresó la seleccionadora traes caer en Wembley con un tanto de Lauren Hemp.

"Siempre quieres ganar y nos vamos con rabia. La primera parte han estado a nivel defensivo muy fuertes y en la segunda, aunque hemos tenido ocasiones, no nos ha dado", agregó.

La selección española femenina mantiene su maldición en Inglaterra, donde sigue sin conocer la victoria en 10 partidos en territorio inglés, se queda segunda a tres puntos de Inglaterra, que conseguiría la plaza directa para el Mundial.

La 'Roja' deberá ganar los tres partidos que le quedan, incluyendo el enfrentamiento ante Inglaterra en territorio español, para optar a terminar como líder.

Sobre la lesión de Patri Guijarro, la seleccionadora explicó: "Tiene pinta de que no es mucho. Es lo que más me preocupa y esperemos que no sea nada".

La de Sonia Bermúdez reciben este sábado a Ucrania en el estadio Nuevo Arcángel para retomar la senda de la victoria. EFE

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