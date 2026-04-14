Pérez Llorca: Creo totalmente en el buen hacer de una fantástica alcaldesa de València

València, 14 abr (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado su respeto por "cualquier tipo de investigación" y ha asegurado que cree "totalmente" en el "buen hacer de una fantástica alcaldesa que tiene la ciudad de València".

Pérez Llorca se ha pronunciado así tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal.

"No tengo ninguna información pero tampoco voy a hacer ninguna valoración. No se habla de ninguna imputación ni de ningún procesamiento, solamente se habla de que se está investigando y es una función que le corresponde a la Justicia, que le corresponde a la Fiscalía", ha dicho ante los medios de comunicación tras un acto en el Hospital La Fe de València.

Ha añadido, respecto a la directora del Puerto de València: "también es cierto que ya vienen -hace- tiempo sacándose muchas noticias negativas pero luego la realidad es que no van las cosas a más".

"Por lo tanto, saben que yo muestro muchísimo respeto por cualquier tipo de investigación, pero yo creo totalmente en el buen hacer de una fantástica alcaldes que tiene la ciudad de Valencia", ha finalizado. EFE

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