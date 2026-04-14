Espana agencias

Sánchez prevé participar el domingo en Gibraleón (Huelva) en su primer acto de la precampaña andaluza

Guardar
Imagen ON3XX455KBHQ7LRE2ZANKW3HQA

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto protagonizar el próximo domingo, 19 de abril, en Gibraleón (Huelva), su primer acto político en Andalucía en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes socialistas y municipales, que han concretado que dicho acto está previsto que se celebre a las 11.00 horas de la mañana del domingo en una nave junto al auditorio de la localidad.

De esta manera, y según ha avanzado 'El Correo de Andalucía', Pedro Sánchez se estrenará este domingo en la precampaña andaluza, en marcha desde que el presidente de la Junta y candidato a la reelección al frente de las listas del PP-A, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de dichas elecciones al Parlamento autonómico el pasado 23 de marzo.

Antes de ese día, y en lo que va de año de 2026, el jefe del Ejecutivo socialista viajó a Andalucía con motivo, primero, del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas, y al hilo de las inundaciones que se registraron en varios puntos de la comunidad en por el 'tren de borrascas' que se produjo entre los meses de enero y febrero.

Así, Pedro Sánchez se desplazó a Adamuz el pasado 19 de enero, al día siguiente del referido siniestro para visitar el lugar del accidente, y regresó a Andalucía en febrero para visitar zonas afectadas por dichas borrascas en las provincias de Cádiz, Granada y Jaén.

Además, el presidente del Gobierno se trasladó a la provincia de Huelva el pasado mes de marzo, para participar en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró el día 6 de dicho mes en la provincia onubense, una ocasión en la que aprovechó también para rendir homenaje desde el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

MONTERO AVANZÓ QUE SÁNCHEZ "SE VA A VOLCAR" EN LA CAMPAÑA DEL 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ya avanzó tras la convocatoria de los comicios que Pedro Sánchez se va a "volcar" en la precampaña y campaña de estas elecciones, por "muchos motivos", comenzando por el de "lo importante que es Andalucía en la esfera nacional".

En la primera rueda de prensa que ofreció tras la convocatoria de las elecciones, María Jesús Montero puso de relieve además que "durante ocho años" ella había "trabajado codo con codo con el presidente" desde sus cargos en el Consejo de Ministros, así como valoró que Pedro Sánchez había realizado con ella "una apuesta muy importante" a través de su candidatura a la Junta.

De esta manera, la líder del PSOE-A, además de exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, señaló que tanto "por razones políticas" como por "razones afectivas" y "de proximidad", Pedro Sánchez "se va a volcar en la campaña andaluza y va a estar muy presente" en Andalucía.

En campaña de las anteriores elecciones andaluzas de 2022, en las que el PSOE-A contó con el ahora portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, como candidato a la Junta, Pedro Sánchez participó en tres actos políticos --en Cuevas del Almanzora (Almería), Cártama (Málaga) y Sevilla-- arropando al entonces secretario general de la federación andaluza, incluido el acto de cierre de campaña, que se celebró en la capital hispalense.

El PP-A venció con mayoría absoluta en las referidas elecciones andaluzas de junio de 2022, en las que obtuvo 58 escaños en el Parlamento andaluz, mientras que el PSOE-A se quedó con 30 diputados, cosechando así su peor resultado en unos comicios autonómicos andaluces hasta la fecha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Les Corts llamará a los técnicos de Alicante ausentes en la comisión de viviendas públicas

Infobae

Sindarov gana el Torneo de Candidatos y retará a Gukesh por el título de campeón mundial

Infobae

Arbeloa: "Ganar en Alemania no es un milagro para el Madrid"

Infobae

Muere la escaladora herida en Montserrat tras caerle piedras encima el pasado sábado

Infobae

2025 cierra con 85.500 homologaciones de títulos, el 63 % de estudiantes latinoamericanos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña