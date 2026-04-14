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Muere la escaladora herida en Montserrat tras caerle piedras encima el pasado sábado

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Barcelona, 14 abr (EFE).- La escaladora de 30 años que resultó herida cuando acometía una ascensión en Montserrat el pasado sábado ha fallecido, como también le ocurrió a su compañero de escalada.

Los dos escaladores resultaron heridos graves este sábado tras caerles piedras mientras escalaban en el macizo de Montserrat (Barcelona), donde se ha cerrado por precaución la zona donde se produjo el accidente.

El hombre, de 30 años, fue trasladado al hospital Vall d'Hebron de Barcelona y falleció al día siguiente.

La mujer, también de 30 años, fue ingresada en el Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en situación de paro cardiorrespiratorio y también ha acabado perdiendo la vida, han informado a EFE fuentes sanitarias.

El accidente tuvo lugar el sábado por la tarde en el sector Columpi de la montaña de Montserrat, cuando los Bomberos fueron alertados de la presencia de dos escaladores heridos, en estado inconsciente, cerca del aparcamiento de Can Jorba.

A raíz de este accidente, el Parque Natural de la Montaña de Montserrat ha acordado el cierre preventivo del sector de escalada afectado, pues una revisión de unidades de los Mossos d'Esquadra ha constatado que presenta un riego elevado de desprendimiento de piedras de diferentes dimensiones. EFE

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