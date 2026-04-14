Miércoles de tiempo estable con ascenso de temperaturas, salvo en norte y oeste peninsular

Madrid, 14 abr (EFE).- La situación de estabilidad meteorológica será dominante el miércoles en la mayor parte de la Península y Baleares con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que continuarán en ascenso generalizado, salvo en el norte y oeste peninsular donde serán probables precipitaciones débiles.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, en Galicia y área cantábrica, el acercamiento de un frente provocará nubosidad, con probables precipitaciones débiles y, en zonas de montaña, habrá nubosidad de evolución diurna.

En regiones del cuadrante noroeste peninsular serán probables brumas y nieblas matinales. Mientras las heladas débiles quedarán restringidas al Pirineo.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, donde se esperan descensos ligeros. El ascenso se espera localmente notable en montañas del tercio oriental, con valores superiores a los seis grados.

Soplará viento alisio moderado -con posibles rachas fuertes- en Canarias, y tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Habrá cierzo moderado en el Ebro, poniente en el Estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto, el viento será flojo de dirección variable, predominando la componente oeste.

- GALICIA: brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas y en el sur de La Coruña. Cielo nuboso o cubierto salvo en el cuadrante sureste. Lluvias débiles en La Coruña, mitad occidental y costa de Lugo, que irán remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso o con pocos cambios.

Viento flojo a moderado, fuerte en la Costa de la Muerte, amainando a flojo variable.

- ASTURIAS: brumas y nieblas dispersas en cumbres. Intervalos nubosos, pasando a nuboso, sin descartar lluvias débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso ligero, moderado en la cordillera. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales en el tercio sur, sin descartar que se den en zonas altas. Cielo poco nuboso y nuboso, con precipitaciones débiles dispersas en el interior. Temperaturas en ascenso ligero en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Álava. Cielo nuboso o con intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso, que será ligero en los litorales de Vizcaya y Guipúzcoa en el caso de las máximas. Viento flojo de dirección variable.

- CASTILLA Y LEÓN: probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos en el tercio norte, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en zonas de montaña, y predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

- NAVARRA: brumas y nieblas matinales y nocturnas en los tercios norte y oeste. Intervalos nubosos en la Ribera y nuboso o intervalos nubosos en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ascenso. Viento flojo a moderado.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusado en las máximas. Viento variable, tendiendo a flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo y cielo poco nuboso en el resto, con alguna bruma en la depresión del Ebro. Temperaturas en ascenso, notable en el caso de las máximas en el sistema Ibérico y el Pirineo. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado y flojo con algún intervalo moderado.

- CATALUÑA: alguna bruma en el sur de Lleida de madrugada. Intervalos nubosos en el Pirineo y cielo poco nuboso o despejado en el resto, Temperaturas mínimas en ascenso ligero o en descenso ligero; máximas en ascenso, notable en el Pirineo, y ligero en zonas litorales. Heladas débiles en el Pirineo.

Viento moderado en el Ampurdán, sin descartar alguna racha muy fuerte; flojo de dirección variable en el resto, con intervalos de flojo ocasionalmente moderado en el sur de Tarragona.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, sin descartar alguna bruma o niebla matinal. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado en las máximas, más acusado en el sur. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo, y nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: probables brumas o nieblas matinales en el norte de la Ibérica. Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubosidad de evolución. Temperaturas en ascenso que será localmente notable de las máximas en puntos de la Ibérica y en las Sierras de Albacete. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas máximas en ascenso en el interior, localmente notable y sin cambios en el litoral; mínimas sin cambios o localmente en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ascenso. En Menorca, viento moderado; en el resto, flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y sin descartar brumas y bancos de niebla matinales en el bajo Guadalquivir. Temperaturas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En el resto de islas, poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Probable calima ligera. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

Viento alisio, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas; en cumbres, viento en general flojo. EFE