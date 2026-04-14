'Los miserables', 'Wicked' y 'Calentamiento' copan las nominaciones a los Talía

Madrid, 14 abr (EFE).- Los espectáculos 'Los miserables' y 'Wicked' parten como favoritos con cuatro nominaciones en categoría de musicales, las mismas que acumula la bailaora y coreógrafa Rocío Molina con 'Calentamiento', mientras que en teatro Esencia' y 'El entusiasmo' y 'Memorias de Adriano' parten con tres.

La actriz Anabel Alonso y el mago Jorge Blass han sido los encargados de dar a conocer este martes a los nominados a la cuarta edición de los Premios Talía que otorga la Academia de Artes Escénicas, que tiene prevista su gala anual el próximo 18 de mayo en Los Teatros del Canal de Madrid.

Como mejores espectáculos de teatro musical están seleccionados 'Los Miserables', de ATG Entertainment España, 'Wicked' de ATG Entertainment España y 'Cenicienta', de Stage Entertainment.

'Calentamiento' es el espectáculo más nominado de esta edición como mejor espectáculo de danza, mejor dirección de escena, mejor coreografía y mejor intérprete femenina. 'CÈL·LULA #5: La Quijá', de Mercat de les Flors y 'La mort i la primavera' de La Veronal, competirán con ella a mejor espectáculo de danza.

Mientras que a mejor espectáculo de teatro optan 'Esencia', 'Memorias de Adriano' y 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos'.

A mejor actriz protagonista de teatro están nominadas Gema Matarranz por 'Dysphoria', Irene Escolar por 'Personas, lugares y cosas' y Nathalie Poza por 'Un tranvía llamado deseo' junto a su compañero en esta obra Pablo Derqui nominado a mejor actor, Ángel Ruiz por 'El rey de la farándula' y Lluís Homar por 'Memorias de Adriano'.

Los actores Teresa Ferrer y Enric García del musical 'Los miserables'; Cristina Picos y Javier Ibarz por 'Wicked'; Julia Möller por 'Houdini' y Hugo Ruiz por 'Godspell', competirán en las categorías de actriz y actor de musical.

Como mejor espectáculo de circo aparecen 'Circlassica: Noel', 'Conhort' y 'Empaque'.

'El Vizconde y Gato por liebre', 'El dúo de La Africana' y 'Yerma', son los seleccionados en la categoría de mejor espectáculo de lírica.

Entre los actores y actrices de reparto se encuentran Esperanza Elipe por 'Mihura: el último comediógrafo'; Mamen García por 'Caperucita en Manhattan' y Natalia Hernández por 'El Entusiasmo'. Joaquín Climent por 'Esencia'; Luis Bermejo por 'Los yugoslavos' y Raúl Prieto por 'El entusiasmo' están seleccionados en el apartado masculino.

A mejor dirección de escena están nominados Lucía Carballal por 'Los Nuestros'; Rocío Molina y Pablo Messiez por 'Calentamiento' y Juan Carlos Rubio por 'Música para Hitler'.

Mientras que a mejor dirección de teatro musical aparecen Enric García por 'Los Miserables'; Joan Miquel Pérez por 'Wicked' y Julio Awad por 'Cabaret'.

En autoría de texto Ignacio García May está representado por 'Esencia'; María Velasco por 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos' y Pablo Remón por 'El entusiasmo'.

Sabina Puértolas y Ruth Iniesta por 'La Traviata' e Irene Palazón por 'El Vizconde y Gato por liebre', son las seleccionadas a mejor interpretación femenina en lírica y en el equivalente masculino están César San Martín por 'El Vizconde y Gato por liebre'; Gerardo Bullón por 'Quien porfía mucho alcanza' y Xabier Anduaga por 'La Sonnambula'.

Entre las intérpretes femeninas de danza se encuentran Isabel Vázquez por 'Zambra de la buena salvaje'; Maribel Gallardo por 'Medea' y Rocío Molina por 'Calentamiento'. En el apartado masculino podrían alzarse con el galardón Daniel Abreu por 'Es aquí' ; Israel Galván por 'El Dorado' y Jesús Carmona por 'Súper-viviente'.

El premio a mejor coreografía se lo disputarán Guy Nader y María Campos por 'Natural order of things'; Paloma Muñoz por 'CÈL·LULA #5: La Quijá' y Rocío Molina por 'Calentamiento'.

Los seleccionados a mejor música original son 'El rey de la farándula'; 'Oliver Twist' y 'Memorias de Adriano'.

Y el mejor espectáculo de Artes Escénicas de autoría hispana en Nueva York podría ir a manos de 'Torera', de WP Theater en coproducción con Connecticut’s Long Wharf Theatre, the Sol Project y Latinx Playwrights Circle; 'Mexodus', de Audible Theater y P3 Productions y 'Los soles truncos', de Repertorio Español.

Durante la lectura de nominados se ha presentado la nueva imagen del galardón, una representación de Talía, musa de las artes escénicas, realizada por la escultora Esperanza D'ors que sustituye a la del artista José Luis Puche. EFE

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