La inflación alcanza en marzo el 3 % en todas las comunidades y supera el 4 % en Madrid

Madrid, 14 abr (EFE).- El repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra en Oriente Medio ha elevado el índice de precios de consumo al menos hasta el 3 % en todas las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza por encima del 4 %.

Los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el IPC en Madrid en el 4,1 %, por delante de Galicia (3,8 %), Castilla-La Mancha (3,7 %) y Baleares y Cantabria (3,6 %).

También por encima de la media aparecen Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5 % en todas ellas) e igualan el promedio del país la Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco (3,4 %).

Las cifras más bajas se registran en marzo en Andalucía (3,3 %), Cataluña (3,1 %) y Asturias, Canarias y La Rioja (3,0 % en las tres), además de en Ceuta (2,7 %) y Melilla (2,6 %).

Solo en el mes de marzo los precios subieron hasta un punto y medio en Castilla-La Mancha, un 1,4 % en Baleares, un 1,3 % en Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia y un 1,2 % en Aragón y Navarra, igual que la media.

Un 1,1 % subieron en Andalucía, Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja, un punto en Asturias y Cantabria y un 0,9 % en Canarias y la Comunidad Valenciana, igual que en Ceuta, mientas en Melilla el alza fue del 0,7 %.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas y en porcentaje, la tasa de inflación del pasado mes de marzo, la acumulada en los tres primeros meses del año y la anual, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE):

MENSUAL

ACUMULADA

ANUAL

ANDALUCÍA

1,1

1,2

3,3

ARAGÓN

1,2

1,4

3,5

ASTURIAS

1,0

0,8

3,0

BALEARES

1,4

1,3

3,6

CANARIAS

0,9

0,6

3,0

CANTABRIA

1,0

0,9

3,6

CASTILLA Y LEÓN

1,3

1,2

3,5

CASTILLA-LA MANCHA

1,5

1,5

3,7

CATALUÑA

1,1

1,2

3,1

C. VALENCIANA

0,9

1,1

3,4

EXTREMADURA

1,1

1,1

3,5

GALICIA

1,3

1,4

3,8

MADRID

1,3

1,0

4,1

MURCIA

1,3

1,3

3,4

NAVARRA

1,2

0,9

3,5

PAÍS VASCO

1,1

1,2

3,4

RIOJA, LA

1,1

0,8

3,0

CEUTA

0,9

0,6

2,7

MELILLA

0,7

0,2

2,6

NACIONAL

1,2

1,1

3,4

EFE

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