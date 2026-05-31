Wembanyama homenajea a Popovich tras meterse en las Finales: "Es el jefe"

Chicago (EE.UU.), 30 may (EFE).- El francés Victor Wembanyama, MVP de las finales del Oeste, aseguró este sábado tras clasificarse para las Finales de la NBA con los San Antonio Spurs que tiene que "hablar rápido" con Gregg Popovich, al que definió como "el jefe" y que dirigió a su equipo durante 29 temporadas antes de dejar el cargo tras sufrir un derrame cerebral.

"No sé, es el hombre con más experiencia como entrenador, y vivió muchas cosas, es el jefe, pasa por cosas que ni podemos imaginar. Tengo que llamarle, tengo que verle, hablarle, porque no hay manera en la que pueda entender cómo se siente. Tengo que hablarle rápido", aseguró Wembanyama en la rueda de prensa posterior a la victoria 111-103 contra los Oklahoma City Thunder.

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Los Spurs triunfaron en el Paycom Center de OklahomaCity y volaron a sus primeras Finales desde 2014.

Popovich, de 77 años, dirigió a los Spurs durante 29 temporadas, en las que ganó cinco anillos, antes de abandonar el banquillo en 2025 tras sufrir un derrame cerebral. El legendario entrenador sigue vinculado a la franquicia en un rol de asesor.

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"Es la oportunidad de una vida, no sabes si va a volver. Es un sueño hecho realidad", admitió Wembanyama.

"Todo el trabajo que haces es por este tipo de emociones. Quiero ganar, es como si mi vida dependiera de eso", insistió. EFE

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