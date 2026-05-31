Mitch Johnson: "El compromiso de Wembanyama es algo que nunca he visto"

Chicago (EE.UU.), 30 may (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, aseguró este sábado que "nunca" ha visto a un jugador trabajar con el compromiso del francés Victor Wembanyama, que llevó a los texanos a las Finales NBA contra los New York Knicks.

Los Spurs ganaron 111-103 en el campo de los Oklahoma City Thunder, defensores del título, y pelearán por el anillo por primera vez desde 2014. Wembanyama fue elegido como MVP de las finales del Oeste.

PUBLICIDAD

"Wemby tiene una visión de lo que quiere ser como jugador y persona, y el esfuerzo y compromiso es algo que nunca he visto", aseguró Johnson en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico de los Spurs, un equipo joven que salió lejos de los favoritos al principio de la temporada, negó que sus jugadores puedan pagar la falta de experiencia.

PUBLICIDAD

"Me llevo la experiencia que ganamos por cómo empezamos el año, lo que hicimos en la copa, gestionar las expectativas, jugar series de playoffs sin Víctor (Wembanyama) ni (De'Aaron) Fox, no sé quién tiene más experiencia que nosotros en esta temporada", consideró.

Las Finales NBA arrancarán el próximo 3 de junio. EFE