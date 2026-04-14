La comisión del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017 interroga hoy a un ayudante el imán de Ripoll

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña el 17 de agosto de 2017, una de las que Junts exigió al PSOE al inicio de la legislatura, interrogará este martes a Said Bourjat, que fue ayundante del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaky Es Satty, considerado el 'cerebro' de la masacre y que falleció en la explosión de un chalé en Alcanar (Tarragona).

Para la misma sesión se había citado a otra persona que tuvo contacto con Es Satty, Adrián Fernández Ramírez, un joven convertido al Islam al que intentó radicalizar el responsable de la mezquita de la citada localidad gerundense.

El Congreso intentó convocar por primera vez a Fernández Ramírez a finales del mes de febrero, pero no le localizó e hizo un segundo intento unas semanas después para convocarle también este martes. Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, tampoco en esta ocasión han podido localizarle.

Fernández Ramírez sí declaró en el juicio por estos atentados, donde explicó que coincidió con Es Satty en Castellón y le habló a favor de la yihad, pero no le llegó a poner videos del Daesh ni le instó a cometer atentados.

Esta comisión estuvo parada durante ocho meses, entre junio de 2025 y el pasado mes de febrero. Tras el paréntesis del verano Junts, la formación más implicada en esta investigación, rompió con el Gobierno y optó por no solicitar nuevas reuniones.

A finales de 2025, el presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro, habló con los portavoces de los distintos grupos para recordarles que el Congreso tiene un compromiso con las víctimas y que había que decidir si continuaban con las comparecencias o intentaban ya pactar unas conclusiones.

UNA COMISIÓN AL RALENTÍ, CON PUIGDEMONT Y RAJOY, PENDIENTES

Los grupos decidieron retomar las comparecencias y lo hicieron a finales de febrero con el interrogatorio al agente de la Policía Nacional con número de carné profesional 77619, uno de los policías que viajaron a Marruecos para recabar muestras de ADN de la familia de Abdelbaky Es Satty para poder identificarle tras fallecer en la explosión de un chalé de Alcanar (Tarragona).

En las próximas semanas, la comisión tendrá que decidir si cita a los responsables de la Policía y la Guardia Civil que aún no han comparecido --como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos-- o si convoca a los dirigentes políticos que todavía no han desfilado por la comisión.

En esta lista están también el líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.