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Vox pierde su papel de llave en Murcia tras el pase de otra diputada al grupo mixto

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Murcia, 14 abr (EFE).- La diputada de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Virginia Martínez ha anunciado este martes que abandona su grupo parlamentario para incorporarse al Grupo Mixto, junto al que fuese líder del partido José Ángel Antelo, una decisión que arrebata a Vox su papel de llave en el parlamento.

Martínez ha explicado que deja el grupo de Vox por su "profunda decepción" con el rumbo que ha tomado la formación de Abascal.

"Nos encontramos con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan", ha denunciado en su cuenta de X.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional. EFE

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