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Juzgan a un joven acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes (10.00 horas) a un joven de 25 años acusado de patronear una patera desde Argelia hasta Formentera.

La Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La embarcación, según expone el fiscal en su escrito de acusación, partió de Tipaza (Argelia) la noche del 15 de julio de 2025 y llegó a s'Estufador (Formentera) unas 20 horas después.

A bordo de la embarcación viajaban un total de 14 personas, de las cuales 13 eran adultos y argelinos y uno era menor de edad.

El acusado, según el Ministerio Público condujo la patera, que no contaba con los estándares mínimos de seguridad, a cambio de una compensación económica.

El viaje fue preparado por una organización asentada en Argelia y cada uno de los ocupantes pagó alrededor de 5.000 euros a uno de sus integrantes, quien sin embargo no ha sido identificado.

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