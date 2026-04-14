Dimiten dos ediles del PSC que facilitaron los presupuestos de Aliança Catalana en Ripoll

Barcelona, 14 abr (EFE).- Los dos concejales del PSC de Ripoll (Girona) que permitieron con su abstención la aprobación de los presupuestos del gobierno municipal de Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, han "cesado de sus responsabilidades institucionales" y sus actas en el pleno municipal las ocuparán otros dos representantes socialistas.

Así lo ha explicado esta mañana el PSC en un breve comunicado en el que ha dado cuenta de lo decidido en la reunión que ayer por la tarde mantuvieron estos dos regidores con miembros de la ejecutiva nacional y de la federación de las comarcas gerundenses del partido.

Enric Pérez y Anna Belén Avilés, los ediles que dejan ahora el pleno municipal, asumieron su "error" el pasado viernes y pusieron su cargo a disposición del partido. EFE