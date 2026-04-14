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Sánchez pide justicia con su esposa seguro de que el tiempo pondrá "todo en su sitio"

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Pekín, 14 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que "la justicia haga justicia", y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

Sánchez se ha referido a la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y mandar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos en la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial invitación de Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio". EFE

(Foto)(Vídeo)

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