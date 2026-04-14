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Una investigación española apunta que cenar patatas fritas y carne roja empeora nuestra noche de sueño

Científicos de la Universidad de Granada encuentran una relación entre lo que se cena y cómo es el descanso nocturno

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Patatas fritas (Freepik)
Patatas fritas (Freepik)

Un estudio de la Universidad de Granada acaba de revelar que la cena influye en la calidad del sueño y este, en el desayuno de la mañana siguiente. Los investigadores han observado una relación entre ciertos alimentos con un deficiente descanso nocturno, lo que lleva a los adultos con obesidad a realizar un desayuno más calórico al día siguiente.

La investigación, publicada en la revista European Journal of Nutrition, muestra que las cenas ricas en grasa, colesterol, proteína y alcohol se asocian a una peor noche de sueño. Y lo observaron en platos concretos, como una ración de carne roja con patatas fritas. Por el contrario, las cenas con una elevada ingesta de hidratos de carbono, pescado azul y aceite de oliva se relacionaron con una mejor calidad del sueño posterior.

Esa deficiente noche de descanso provoca, a su vez, que el desayuno de la mañana siguiente sea menos saludable. En concreto, despertarse más tarde se relacionó con una mayor ingesta energética en el desayuno, mientras que un sueño más interrumpido se asoció con una tendencia a consumir más azúcares y menos fibra en esa ingesta. Según los investigadores, estos hallazgos apuntan a una relación bidireccional entre la alimentación y la calidad del descanso.

Un estudio fuera de laboratorio

La investigación de los científicos granadinos ha tenido lugar “en condiciones de vida real con mujeres y hombres adultos con obesidad”. Para evaluar el sueño de manera objetiva, los participantes llevaron un monitor de sueño durante 14 días consecutivos. Durante ese mismo periodo, se evaluó la ingesta de alimentos, con especial atención a la cena y al desayuno. Posteriormente, se analizó la relación entre la cena y el sueño, y entre el sueño y el desayuno.

“Analizar estas relaciones en condiciones de vida libre, fuera del laboratorio, permite acercarse mejor a la realidad cotidiana de las personas, donde intervienen múltiples factores simultáneamente. Por lo tanto, este enfoque aporta una visión potencialmente más generalizable del vínculo existente entre dieta y sueño”, expone Juan José Martín Olmedo, investigador de la UGR y primer autor del estudio, junto a Lucas Jurado Fasoli, investigador de la UGR y autor sénior.

Los investigadores subrayan también que, aunque las relaciones detectadas fueron pequeñas, contribuyen a comprender mejor cómo interactúan el sueño y la alimentación en la vida cotidiana. Los hallazgos pueden ser de utilidad para el diseño de futuras estrategias para abordar la obesidad, incorporando no solo la composición de la dieta, sino también la calidad del sueño y sus horarios, en un contexto de vida real.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

España tiene sueño

En España, cinco millones de personas toman una pastilla para dormir por las noches. Estos datos, ofrecidos por la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES), sitúan a España como el país que más ansiolíticos toma en todo el mundo.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 60% de los españoles dormimos una media de seis horas al día entre semana. Desde la FESMES aclaran que dormir menos de siete horas se asocia a tener menos esperanza de vida.

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