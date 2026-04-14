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A juicio un padre y una abuela por maltratar y abusar sexualmente de una menor durante tres años en Palma

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes (09.45 horas) a un hombre y una mujer por maltratar y abusar sexualmente de una menor, su hija y nieta, respectivamente, en Palma.

La Fiscalía solicita que el padre sea condenado a un total de ocho años de prisión como supuesto autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar y de abuso sexual. Para la abuela pide dos años y medio de cárcel por el delito de maltrato.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en el domicilio familiar entre 2017 y 2020, es decir, cuando la víctima tenía entre nueve y 11 años de edad.

El padre de la menor la sometía a tocamientos de carácter sexual y la besaba en la boca a pesar de que ella le reclamaba que parara de hacerlo. También le profería comentarios lascivos y, cuando ella se quejaba, le decía que era de su propiedad.

Del mismo modo, el padre y la abuela de la menor la agredieron de forma física y psíquica durante al menos tres años mediante bofetadas, puñetazos o golpes con un zapato. En ninguna de estas ocasiones, y pese a sufrir lesiones, la llevaron al médico.

Como consecuencia de estos hechos la menor ha tenido que ser sometida un tratamiento psicoterapéutico. En julio de 2020 se acordó administrativamente su declaración de desamparo y la asunción urgente de su tutela.

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