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JxCat niega que regularizar migrantes sea "la solución" y pide competencias para Cataluña

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Barcelona, 14 abr (EFE).- El portavoz de JxCat en el Parlamento catalán, Salvador Vergés, ha negado este martes que la regularización de migrantes sea "la solución" y ha vuelto a reclamar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

Para Vergés, esta regularización "no es la solución".

"La solución es gestionar con responsabilidad y valores el fenómeno migratorio", ha subrayado Vergés en rueda de prensa, en la que ha apostado por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida.

Por ello ha insistido en reclamar "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña". EFE

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