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Gaviria, candidato a la victoria en la Vuelta a Limburgo en la que Merlier es el favorito

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Redacción deportes, 14 abr (EFE).- El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step) es el favorito para imponerse en la 78 edición de la Vuelta a Limburgo, en los Países Bajos, que tendrá lugar este miércoles con un recorrido de 178,4 km entre las localidades de Hasselt y Tongeren, donde el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) tratará de aprovechar su velocidad en una probable llegada al esprint.

Merlier llega en forma después de imponerse en el G.P Escalda y será el rival a batir entre el grupo de corredores que aspiran a suceder en el palmarés al belga Milan Fretin, que llevará el dorsal número 1. En el historial de la prueba figuran estrellas como Wout Van Aert o Mathieu Van der Poel.

Para la ediciòn de este año, los candidatos junto a Merlier serán el belga Gerben Thijssen (Alpecin), Milan Menten (Lotto), Pascal Ackermann (Jayco) y Sam Bennett (Pinarello Q36.5). En la pelea podría estar el colombiano Fernando Gaviria, quien abandera las opciones del Caja Rural.

  Será una lucha entre los velocistas y los especialistas, que marcarán la lucha en el circuito local, rebautizado como «Limburg Loop» durante el Campeonato de Europa de fondo en carretera de 2024.

 El pelotón se enfrentará a una carrera de 178,4 km con 9 ascensos y 8 tramos adoquinados a lo largo del recorrido. Desde Hasselt se subirá el Glinberg y luego la carrera se dirige hacia Bilzen-Hoeselt, que vuelve a servir el núcleo central del circuito.

 Los corredores darán 2 vueltas, cada una con el adoquín de la Maastrichterallee y la subida del Keiberg, luego llegará el bucle de Limburgo, ya conocido por las carreras en ruta del Europeo 2024.

  A 112 km del final llegará la primera de las tres vueltas de 37,5 km, cada una con los ascensos de Kolmontberg-Zammelenberg y el dúo de adoquinado de Manshoven y Op de Kriezel, antes de pasar por la meta en el Elisabethwal de Tongeren.

 El último obstáculo será el tramo adoquinado de Op de Kriezel, a 11,9 km de meta.

.- Últimos vencedores:

. 2025. Milan Fretin (BEL)

. 2024. Dylan Groenewegen (PSB)

. 2023. Gerben Thijssen (BEL)

. 2022. Arnaud de Lie (BEL)

. 2021. Tim Merlier (BEL). EFE

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