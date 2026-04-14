El Gobierno Vasco "entiende" el malestar de las víctimas por los terceros grados a etarras

Vitoria, 14 abr (EFE).- El Gobierno Vasco "desde la empatía entiende perfectamente el malestar" de las víctimas de ETA por la concesión de terceros grados y regímenes de semilibertad a presos de la banda terrorista, pero explica que son decisiones tomadas con "criterios técnicos" en las que "la última palabra la tiene un juez".

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, se ha referido a las críticas de asociaciones de víctimas como Covite por la salida de la cárcel de etarras en las últimas semanas en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario o por la concesión de un tercer grado. El último caso conocido, el de Jon Bienzobas, recurrido por la fiscalía.

"Entendemos el malestar de las víctimas, desde la empatía podemos entenderlo perfectamente", pero el citado artículo 100.2 y las decisiones sobre progresiones de grados "se aplican con criterios técnicos pero la última palabra la tiene siempre un juez, con o sin intervención de la Fiscalía", ha dicho la portavoz. EFE

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