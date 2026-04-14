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El Gobierno saca cuatro consultas públicas sobre renovables con el foco en el territorio

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Madrid, 14 abr (EFE).- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha anunciado este martes el lanzamiento de cuatro consultas públicas enfocadas en el desarrollo reglamentario de cuestiones relacionadas con el nuevo impulso a las energías renovables que el Gobierno pretende dar atendiendo al territorio.

Durante su intervención en la jornada organizada por la Red Española para el Desarrollo Sostenible, Proyecto Eudemon e Insta - Serveis Jurídics Ambientals, Groizard ha abogado por trabajar en una transición energética que "cuente con la gente del territorio y deje en él algo más que las infraestructuras y el cambio de paisaje".

Desde su punto de vista, es el momento de "dar un paso adelante" y conseguir una "mayoría aplastante" de proyectos "buenos y comprometidos" en los que la transformación "inevitable" del territorio se consensúe y genere "bienestar y progreso". "Es la mejor forma de afianzar el despliegue renovable", ha añadido.

Para el "número dos" en materia de energía del Ministerio para la Transición Ecológica, España necesita renovables "siempre, sin duda y sin complejos", porque la alternativa es "la crisis fósil, las guerras fósiles", en alusión a los efectos económicos que está teniendo la guerra en Irán.

En este sentido, ha defendido a las tecnologías limpias puesto que no sólo son "imprescindibles" ante la crisis climática, sino que además han permitido un "escudo social estructural y permanente" gracias al cual los precios de la energía eléctrica en el país "ni siquiera se han enterado" de las tensiones geopolíticas.

"Cada aerogenerador y cada panel solar es un poquito menos de dependencia energética del exterior", ha dicho Groizard, que cree que "la mejor forma de avanzar es con proyectos firmes".

En este punto se ha referido a las medidas energéticas contenidas en el paquete de respuesta a los efectos económicos de la crisis en Oriente Próximo aprobado por el Ejecutivo, que incluye iniciativas de impulso a las renovables con atención a criterios de integración social y territorial.

Entre ellas está "algo tan básico como que un promotor toque la puerta del Ayuntamiento y de los titulares de los terrenos antes de empezar a tramitar" y que se exija "con justicia" que las renovables presenten una "clara contribución positiva al entorno", ha recordado Groizard.

"Una vez claras las normas para todos, queremos acelerar los mejores proyectos", ha reiterado el secretario de Estado de Energía, que ha avisado de que para alcanzar los objetivos de política energética "hay que poner molinos y placas" porque "sólo con los tejados (autoconsumo) no vamos a llegar". EFE

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