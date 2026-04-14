El Gobierno habilita que 260.000 refugiados ucranianos sigan regulares más allá de 2027

Madrid, 14 abr (EFE).- El Gobierno ha incluido una disposición en el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes para habilitar una vía de transición que permita a alrededor de 260.000 refugiados ucranianos continuar en situación regular en España después de que caduque su protección temporal, vigente hasta marzo de 2027.

Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el proceso de regularización extraordinaria no está dirigido a esta población, que ya se beneficia de la protección temporal, un mecanismo excepcional de la Unión Europea que existía desde 2001 pero que nunca se había aplicado hasta la invasión rusa.

Pero se ha aprovechado el real decreto que regula esta medida para incluir una vía doméstica, como pedía la Unión Europea, para que los ciudadanos ucranianos que se beneficiaron de esta protección puedan pasar, según vaya caducando sus autorizaciones, al régimen ordinario de extranjería, a través de los diferentes permisos y arraigos.

La protección temporal para los ucranianos en la Unión Europea está vigente hasta marzo de 2027, pero de este modo España se adelanta ante el requerimiento de Bruselas de ir ajustando los diferentes ordenamientos jurídicos para darles una vía con la que permanecer regulares en cada territorio.

Aunque son procesos diferentes, estos 260.000 refugiados ucranianos se sumarían -poco a poco, según le caduque a cada uno su autorización por protección temporal- a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo estima que conseguirán los papeles gracias a la regularización extraordinaria aprobada este martes. EFE