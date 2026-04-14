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El Comité de Huelga médica urge una cumbre con comunidades para desbloquear el conflicto

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Madrid, 14 abr (EFE).- Los cinco sindicatos médicos del Comité de Huelga responsable del paro mensual contra el estatuto marco han pedido la celebración de un Consejo Interterritorial para dar a conocer a las comunidades sus reivindicaciones "sin distorsión alguna" y buscar soluciones al conflicto que impidan que se siga agravando.

Así consta en una misiva que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) han remitido a las distintas consejerías y a la que ha tenido acceso EFE.

La carta fue enviada este lunes, cuando se produjo la última reunión con el Ministerio de Sanidad, de la que no han trascendido detalles porque, tras otros encuentros fallidos, ambas partes se han emplazado a mantener "discreción", según ha destacado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en el acto institucional celebrado este martes con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

"Nos hemos instado con el Comité de Huelga a la discreción, que creo que seguramente sea lo que nos lleve a buen puerto", ha señalado.

En su misiva, estos cinco sindicatos solicitan la celebración de "una reunión institucional con todas las partes" en la que poder trasladar al Ministerio, "como principal responsable de la negociación, de manera directa, rigurosa y transparente", su posición.

Una reunión que sirva para hacer a las comunidades autónomas "conocedoras sin distorsión alguna de los elementos fundamentales del conflicto", su evolución y las consecuencias que las actuales propuestas normativas pueden tener tanto para los profesionales como para la sostenibilidad del sistema sanitario público.

"Las comunidades autónomas, como responsables directas de la organización y gestión de los servicios sanitarios, constituyen un actor esencial en este proceso, tanto en la aplicación práctica de cualquier modificación normativa como en la garantía de unas condiciones laborales que permitan mantener la calidad asistencial que se presta a la población", recalca.

El Comité de Huelga ve "imprescindible" que los consejeros puedan "conocer de primera mano" las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo, el contenido del documento de consenso que se ha trasladado al Ministerio de Sanidad, la valoración de los sindicatos sobre las propuestas actualmente existentes y el impacto real que determinadas medidas puedan tener en la organización asistencial de cada territorio.

Además, la cumbre permitiría abrir un "espacio de escucha directa y bidireccional", favoreciendo una comprensión "más completa" de la situación y contribuyendo a "la búsqueda de soluciones que eviten que se agrave el conflicto".

Por último, los sindicatos reiteran su voluntad de diálogo y su compromiso con la defensa de un sistema sanitario público de calidad, basado en condiciones profesionales justas y sostenibles, concluyen. EFE

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