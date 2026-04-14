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El campo alaba la regularización de migrantes, un colectivo que copa el 37 % de afiliados

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Madrid, 14 abr (EFE).- El sector primario español ha aplaudido la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes aprobada por el Gobierno ante la falta de mano de obra en un sector que es difícil de entender sin empleados extranjeros; ya suponen el 37 % de afiliados al sistema agrario.

Fuentes sectoriales han confirmado a Efe esta necesidad de trabajadores porque ha habido incluso riesgo de recogida en algunas cosechas.

No obstante, el sector no maneja una cifra exacta de cuánta mano de obra hace falta para evitar que queden cosechas por recoger aunque las mismas fuentes apuntan a "varios miles" de trabajadores, siendo conservadores.

Desde COAG, Andrés Góngora, miembro de su Comisión Ejecutiva, ha reconocido que es una "buena noticia" porque "aliviará de forma muy importante la tensión que ha habido en algunas campañas agrícolas".

Cree que será "una buena solución" para esta problemática y ha pedido agilidad en su puesta en marcha, algo "pertinente" ante la inminencia del arranque de campañas como la de la fruta de verano.

La organización agraria UPA, en una línea similar, valora la medida porque el campo "necesita mano de obra", especialmente en los pueblos que "necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno".

Son personas que "contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural", han señalado.

El responsable de Economía y Seguridad Social de la organización agraria Unión de Uniones, Carles Vicente, ha valorado esta medida ante la "falta de mano de obra" del campo, un sector necesitado de operarios a pesar de que recurre a alternativas como la contratación en origen, contratos de proximidad o el impulso de fijos discontinuos.

Vicente ha remarcado que hay cosechas que se quedan "casi sin recoger" por este problema cuando hay una potencial disponibilidad de "600.000 personas viviendo entre nosotros que no tienen papeles para trabajar".

Este responsable reconoce que, "a veces", se acercan personas buscando trabajo en el campo pero "con el problema de que no tienen documentación" y, ante eso, "el sector no les puede ofrecer empleo".

Los sindicatos, por su parte, han coincidido en que la medida que este martes ha aprobado el Gobierno es "positiva" para el campo.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ven positivo el proceso de regularización pero piden conocer bien "cómo será el proceso y la posibilidad de contratación".

Esta federación ha considerado que puede ayudar a resolver la falta de personal en las explotaciones junto a otros instrumentos como fomentar el modelo actual de contratación en origen.

Por su parte, el responsable del sector agrario de CCOO, Vicente Jiménez, ha explicado que las patronales siempre se han quejado del "déficit de trabajadores por cuenta ajena en los picos de actividad" de las campañas, y que esta medida permitirá acceder a más mano de obra con contrato y con condiciones dignas de trabajo.

Ha recordado que desde CCOO siempre han defendido que, en vez de traer contingentes con contrato en origen para campañas puntuales, se regularizara a los trabajadores que ya están en el país para que tuvieran contratos, con aplicación de convenios y cumpliendo la Ley de prevención de los riesgos laborales.

Cuando el Gobierno anunció a finales de enero pasado que aprobaría esta regularización extraordinaria, desde este sindicato calcularon que el plan podría beneficiar a entre 150.000 y 200.000 extranjeros que ahora trabajan en el campo en situación irregular.

El secretario del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-FICA, Sebastián Serena, ha considerado que la regularización "puede ser buena" para el sector agrícola y ganadero, ya que ayudaría a "reducir la economía sumergida" que hay en esta actividad y a los que ya trabajan sin papeles, a tener salarios y condiciones de un convenio colectivo.

El número de afiliados extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) se ha situado en 250.532 personas de media en febrero, de los que una mayoría (202.696) procedían de países de fuera de la Unión Europea (Marruecos lidera con 108.981 afiliados) y 47.836 eran comunitarios (una mayoría -38.363 afiliados- procedentes de Rumanía).

Por comunidades, Andalucía concentra el mayor número de afiliados extranjeros al SEA (115.345), seguida de Murcia (49.825) y la Comunidad Valenciana (27.662).

En el régimen general de la Seguridad Social, la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca han concentrado 23.664 extranjeros y en el régimen de autónomos se han afiliado de media 7.842 extranjeros en el sector primario. EFE

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