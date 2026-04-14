El Asisa Joventut, al todo o nada en Atenas con el billete en juego a la final a cuatro

Badalona (Barcelona), 14 abr (EFE).- El Asisa Joventut se la jugará al todo o nada este miércoles (18:30 horas) en Atenas ante el AEK con el billete en juego a la final a cuatro de la Liga de Campeones que se disputará entre el 7 y 9 de mayo en Badalona.

Los catalanes, que perdieron por la mínima en el primer duelo disputado en tierras griegas (87-84) y respondieron con una contundente victoria en el segundo choque jugado en Badalona (88-66), buscarán la victoria en este partido de desempate en un Sunel Arena que estará lleno hasta la bandera.

El conjunto dirigido por Dani Miret, que ya estuvo cerca de vencer en Atenas en el primer encuentro, donde fueron por delante en el marcador nada más y nada menos que más de tres periodos, necesitarán ganar sí o sí esta vez si quieren jugar la final a cuatro.

El vencedor de dicho encuentro entre griegos y catalanes se medirá en la primera semifinal de la final a cuatro ante el Unicaja Málaga.

La Penya llega a este partido después de perder el pasado fin de semana por 87-77 en la pista del Baxi Manresa, en un duelo en el que tuvieron la mente en el choque de este miércoles.

Pese a las últimas derrotas en la Liga Endesa, el equipo llega confiado a este decisivo encuentro, con el convencimiento de poder ganar en Grecia, algo que no se cataloga como imposible tras los dos partidos disputados anteriormente, en el que los verdinegros fueron superiores aún con las importantes bajas.

Precisamente, hay novedades en la enfermería, ya que Dani Miret recuperará para el decisivo partido de la eliminatoria tanto al base Guillem Vives como al pívot Simon Birgander.

La única baja para el encuentro, por lo tanto, será la del pívot Ante Tomic, que ya está en el tramo final de recuperación de sus molestias musculares en los isquiotibiales.

Teniendo en cuenta la importancia del partido y para evitar posibles distracciones, el club decidió volar a Atenas en vuelo chárter, algo que no es nada habitual en el Asisa Joventut. Los entrenamientos fuertes se hicieron en el propio Olímpic, y en el Sunel Arena tan sólo se hará la última sesión de tiro.

En la previa del presente partido habló el técnico Dani Miret, convencido de poder llegar a la final a cuatro. "Vamos a Grecia a ganar, daremos nuestra mejor versión y presionaremos al 100% desde el inicio. Seremos valientes, tenemos mucha ilusión por jugar la final a cuatro en nuestra casa", ha avisado. EFE

jvs/vmc/fc