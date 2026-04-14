Dos años de cárcel y un millón de indemnización por atropellar a un peatón en Tarragona

Tarragona, 14 abr (EFE).- El juzgado de lo penal de Tarragona ha condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave al conductor de un vehículo que atropelló a un hombre cuando cruzaba correctamente por un paso de cebra el 17 de febrero de 2023 en el barrio tarraconense de Bonavista, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El impacto desplazó a la víctima 15 metros y le causó traumatismos craneales severos, múltiples fracturas (pelvis, hombro, tibia y peroné) y un edema cerebral grave que puso en riesgo su vida.

El hombre se encuentra actualmente en silla de ruedas y padece graves problemas cognitivos que le impiden, incluso, reconocer a sus hijos, de 4 y 7 años.

Además de los dos años de prisión, la sentencia impone al acusado la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante tres años y seis meses, lo que conlleva la pérdida de vigencia de su permiso de conducir.

La ejecución de la pena privativa de libertad ha sido suspendida por un período de dos años, condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir.

Paralelamente, la víctima recibirá una indemnización de cerca de un millón de euros “ante la extrema gravedad y la persistencia de las lesiones”.

“Es poco habitual encontrarnos con penas privativas de libertad en delitos de conducción imprudente y retiradas de casi cuatro años", señala el abogado y representante de la acusación particular, Álvaro Machado.

Machado subraya “la desproporción” que a veces se da en el sistema judicial: "Lamentablemente se dan casos de sentencias menores para los acusados en siniestros que acaban con víctimas mortales. En este caso, aunque la víctima no ha muerto, su 'muerte civil' y el impacto en su familia son absolutos. Que la justicia reconozca la gravedad de la imprudencia con una pena de este calibre es un paso importante, aunque el daño sea irreparable". EFE

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