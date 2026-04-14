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Bolaños recuerda al CGPJ que lleva once meses investigando su queja sobre Peinado

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Madrid, 14 abr (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "debería ser consciente" de que lleva once meses investigando las quejas que él mismo ha presentado por las "irregularidades" del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción del caso Begoña Gómez.

Bolaños ha hecho estas manifestaciones este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la Comisión Permanente del CGPJ, que este martes ha instado a Bolaños a respetar las decisiones judiciales tras sus declaraciones ante la propuesta de Peinado de juzgar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

"Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", dijo Bolaños.

Al ser preguntado por el comunicado del CGPJ, Bolaños ha explicado que presentó diferentes escritos denunciando "irregularidades del señor Peinado", para dejar que el Consejo trabajara "con tranquilidad" y por "lealtad" al órgano de gobierno de los jueces.

"¿Sabe quién hizo público esas denuncias de irregularidades que yo presenté? El propio juez investigado", ha continuado Bolaños, convencido de la importancia de ponerlo de manifiesto, porque él "jamás he hecho público ninguna de las irregularidades" por las que está denunciando a Peinado ante el CGPJ.

Bolaños ha recordado que esas denuncias las presentó el 4 de junio del año pasado y no sabe si el Consejo las ha abordado en su reunión de hoy.

Pero lo cierto, ha recalcado, es que casi once meses después de presentar esas denuncias, "se siguen investigando estas irregularidades, irregularidades que constan por escrito o que están grabadas en un vídeo que ha visto toda España".

Y ha concluido: "Quizá el Consejo General del Poder Judicial debiera ser consciente de que once meses después estas irregularidades que se están investigando deberían ir resolviéndose". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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