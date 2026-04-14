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Acusado de dejar parapléjico de cinco tiros al asaltante de su vivienda en Ciempozuelos (Madrid) alega legítima defensa

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La defensa de un acusado de dejar parapléjico y en silla de ruedas a un hombre tras dispararle hasta en cinco ocasiones ha alegado que actuó en legítima defensa durante un violento asalto a su vivienda en Ciempozuelos, hechos que ocurrieron en julio de 2023.

La víctima, que logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica, sufrió lesiones de extrema gravedad que le han obligado a desplazarse en silla de ruedas de forma permanente.

El juicio ha arrancado este martes con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo se sientan tres acusados, dos de ellos con la condición de víctimas. Se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y un delito leve de ocupación de inmueble.

La Fiscalía reclama que C. A. R., el hombre que efectuó los disparos, indemnice a la víctima con más de 500.000 euros por lesiones, secuelas, daños morales y perjuicios económicos, cantidad que podría incrementarse en función de los gastos futuros derivados de su situación médica.

En la primera sesión las partes han expuesto sus alegatos previos al jurado popular. La abogada del principal acusado ha explicado que en su cliente concurre una eximente completa de legítima defensa, ya que fue abordado de forma violenta en su vivienda por los otros dos encausados y sufrió amenazas previas a los hechos.

Además, la fiscal considera que concurre en el autor material de los disparos las atenuantes de confesión y de adicción a las drogas. Según ha expuesto, avisó a la Guardia Civil que había disparado a una persona, por lo que los equipos de emergencias se trasladaron a la vivienda.

Los procesados se conocieron en los calabozos tras ser detenidos en una redada policial por tráfico de drogas. Una vez que quedaron en libertad, se produjo el incidente tras asaltar dos de ellos a la víctima en su casa.

Según la defensa, la víctima llevaba una pistola y durante un forcejeo se efectuaron disparos. "No había intención deliberada de causar la muerte", ha aseverado.

Según el fiscal, el 11 de julio de 2023, sobre las 18:30 horas, H. M. M. S. y S. U. R. B. acudieron al domicilio donde residía C. A. R. Tras llamar a la puerta, accedieron a la vivienda por la fuerza, pese a la oposición del morador.

Una vez en el interior, S. U. R. B. sujetó a C. A. R. por el cuello mientras H. M. M. S. le encañonaba con un arma de fuego. En el transcurso del forcejeo, C. A. R. logró hacerse con el arma y efectuó hasta cinco disparos contra H. M. M. S., alcanzándole uno de ellos en el torso.

La víctima resultó gravemente herida, con lesiones de extrema gravedad que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y un largo periodo de hospitalización. Finalmente sobrevivió, aunque ha quedado con secuelas permanentes, entre ellas una paraplejia que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.

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