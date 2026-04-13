Espana agencias

Urtasun celebra la "gran derrota del autoritarismo en Europa" tras los resultados en Hungría

Guardar
Imagen WWVJBOM4O5FRTD44DMQKVPOYHM

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado que la derrota electoral del hasta ahora primer ministro húngaro Viktor Orbán es también una "gran derrota del autoritarismo en Europa", de Vox y de su presidente, Santiago Abascal, y ha defendido que es una gran noticia que Hungría se reincorpore al carril del europeísmo y de la democracia.

"Va a permitir a Hungría salir de la senda del autoritarismo en la cual se había embarcado en los últimos años por culpa de las políticas autoritarias de Viktor Orbán", ha asegurado Urtasun este lunes en declaraciones a los medios durante la inauguración de las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea en Barcelona.

Según él, se estaba produciendo una técnica de involución democrática en el corazón de Europa y ha afirmado que con estos resultados sale derrotado "un peón del autoritarismo de Trump y de Putin y sale derrotado también un gran aliado de Santiago Abascal".

"El señor Orbán ha facilitado financiación a través de bancos húngaros a Vox, porque siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido, Vox es un partido financiado con dinero extranjero", ha defendido Urtasun.

NO A LA GUERRA

Preguntado por las críticas del Partido Popular ante el no a la guerra del PSOE, Urtasun ha pedido al PP y Vox que "de una vez por todas cuando tengan que elegir entre Netanyahu y España, elijan a su país".

"Lo que estamos esperando todavía por parte del PP es que condenen la guerra y condenen las palabras del señor Benjamin Netanyahu, que amenazó a nuestro país", ha dicho el ministro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente cree que la normalidad en Rodalies se podrá recuperar en un mes y medio

Infobae

Detenido en Alicante por suplantar a una entidad bancaria para estafar 2.000 euros

Infobae

Robles ve la derrota de Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista': da esperanza a la paz en Ucrania

Robles ve la derrota de Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista': da esperanza a la paz en Ucrania

Aagesen sostiene que en España hay "un gran apetito" por invertir en proyectos sostenibles

Infobae

La "hucha de las pensiones" alcanza los 15.267 millones de euros, su máximo en diez años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Page señala que el Gobierno ha entrado en “estado vegetativo” y carga contra el “cerrojazo absoluto” de los socios de Pedro Sánchez

Advertencia de la Guardia Civil por la estafa del asfalto: qué es, cómo detectarla y cuál es el fraude

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una mujer peruana víctima de violencia de género por parte de su ex pareja: no cumple los requisitos

ECONOMÍA

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino