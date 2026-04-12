Nico Williams vuelve al once del Athletic; el Villarreal, con Oluwaseyi en punta

Bilbao, 12 abr (EFE).- Nico Williams, Iñigo Lekue e Iñigo Ruiz de Galarreta son las novedades en la alineación del Athletic Club para enfrentarse en San Mamés a un Villarreal en el que Marcelino García Toral ha apostado por el nigeriano Tani Oluwaseyi como pareja en ataque de Gerard Moreno.

En el equipo rojiblanco, respecto al once de la pasada jornada en Getafe, el menor de los Williams, Ruiz de Galarreta y Lekue ocupan los puestos de Berenguer, Rego y Yeray.

El Athletic sale de inicio con Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

El Villarreal, en relación al equipo del lunes en Montiivi, presenta las novedades de Cardona, Buchanan, Alfon y Oluwaseyi por Pedraza, Pepé, Moleiro y Mikautadze.

El conjunto de Marcelino sale con Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Pape Gueye, Alfon; Gerard Moreno y Oluwaseyi. EFE

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