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Moreno:"Adif está tardando en asumir responsabilidades por Adamuz, faltó mantenimiento en vía y en seguridad"

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El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que "Adif está tardando en asumir responsabilidades" por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), apuntando que "faltó mantenimiento en la vía y en la seguridad".

Así se recoge en una entrevista publicada este domingo en 'El Correo de Andalucía' y los otros medios de Prensa Ibérica.

Sobre el último informe de la Guardia Civil que reveló una rotura de la vía 22 antes del accidente, ha indicado que está "sorprendido y preocupado". "Hemos mantenido un silencio respetuoso durante meses, pero hemos visto cómo se retiraba material por parte de ADIF en contra de decisiones judiciales, lo que motivó varios reproches de la jueza, ha señalado.

Ha agregado que "ahora la investigación de la Guardia Civil apunta a que la vía estaba rota 22 horas antes": "¿Cómo es posible que pasaran trenes y nadie detectara ese problema? Eso apunta a un fallo de mantenimiento, tanto de la vía como de los sistemas de seguridad, y eso me preocupa no solo por esa línea, sino por el estado del resto de infraestructuras en Andalucía. Vamos camino de tres meses, 80 días, y nadie asume responsabilidades".

A su juicio, Adif está "tardando en asumir responsabilidades. Ha habido una falta de mantenimiento en la línea férrea y en los equipos de seguridad".

Asimismo, ha señalado que está "completamente tranquilo con la actuación de la Junta" en relación con los servicios de emergencia. "Hubo una caída puntual del 061, de colapso de un sistema digital, pero se siguió operando de forma analógica, como se hacía antes. En ningún momento hubo dejación del servicio. Hasta el punto que cada minuto llegó una ambulancia al centro", ha indicado.

De otro lado, sobre las elecciones andaluzas del 17 de mayo, ha manifestado que es consciente de que una mayoría suficiente "es compleja en estos tiempos" porque hay mucho fraccionamiento y casi 25 formaciones se presentan a estas elecciones. "Aun así, estamos en disposición de poder conseguirla. Me preocupa perder votantes y, con ello, nuestra libertad e independencia. En la calle percibo una mayoría social que confía en este Gobierno y quiero pensar que, si trabajamos, podemos alcanzarla. Pero también soy consciente de que, si lo hacemos, será por un margen muy escaso", ha indicado.

A la pregunta de si preferiría repetir elecciones antes que meter a Vox en el Gobierno en caso de que no revalidara la mayoría absoluta, ha indicado que "repetir unas elecciones es un fracaso colectivo. Significa que las fuerzas políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo y los ciudadanos lo interpretan así".

"Además, supone un gasto económico, cansancio y agotamiento electoral. No es deseable. Ahora bien, si te piden la luna, no es razonable y no es sensato, habrá que tomar decisiones. Pero en ese caso la responsabilidad será de quien impida un acuerdo razonable", ha añadido.

Sobre los debates electorales en la campaña que arrancará el 1 de mayo, Moreno ha indicado que no tiene "ningún problema en debatir cara a cara" con la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, pero ya "hubo fuerzas políticas que recurrieron ante la Junta Electoral porque consideraban que se las estaba excluyendo". "Quiero que se haga algo en lo que el conjunto de formaciones se sienta cómodo, representado y con espacio", ha dicho.

En la entrevista, Juanma Moreno también asegura que no se iría al Gobierno central si Alberto Núñez Feijóo es presidente, porque su "prioridad y motivación" es Andalucía.

"Con todos los respetos, entre ser ministro del Gobierno de España y ser presidente de una comunidad de casi nueve millones de habitantes, que además es tu tierra, no hay color. Mi prioridad y mi motivación es Andalucía. No dejaría de ser presidente de la Junta por ser ministro ni por ninguna otra cosa. Los ministros además se han devaluado mucho con Sánchez, son veintitantos, a muchos ni los conozco", ha manifestado Juanma Moreno.

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