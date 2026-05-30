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Eric Davis promete máxima intensidad en el Maracaná: "Vamos a dar el 1.000 %"

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Río de Janeiro, 30 may (EFE).- El lateral Eric Davis, capitán de la selección panameña, prometió este sábado máxima intensidad en el amistoso preparatorio para el Mundial 2026 contra Brasil que se jugará el domingo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

"El Maracaná es un estadio histórico, para mí significa mucho, seguramente para todos los jugadores panameños. Por eso dije que es una motivación grande para nosotros y por eso vamos a dar el 1.000 %", dijo el defensor del CD Plaza Amador en rueda de prensa.

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Panamá completó este sábado su segundo entrenamiento en las instalaciones del Vasco da Gama, en Río de Janeiro, con miras a enfrentarse a la Canarinha en el primero de los tres amistosos previstos antes de su debut en la Copa del Mundo.

Davis, de 35 años, afirmó que el equipo está enfocado en hacer un "buen partido" porque son conscientes de que será de "alta exigencia".

"Sabemos que Brasil tiene jugadores de primer nivel, pero nosotros la verdad es que estamos enfocados en lo nuestro, preparándonos para este gran amistoso que vamos a jugar contra una selección, el pentacampeón del mundo", expresó.

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El lateral izquierdo señaló que jugar en el Maracaná, escenario de las finales de los Mundiales de 1950 y 2014, es una "motivación extra" para el grupo y recordó que él estuvo en el empate que logró Panamá ante Brasil en 2019 en otro amistoso disputado en Porto (1-1).

"Somos una selección que estamos creciendo, creemos en nosotros y esperemos que sea un partido histórico mañana para Panamá", comentó en declaraciones divulgadas por la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Tras el partido en el Maracaná, el combinado dirigido por Thomas Christiansen volverá a Ciudad de Panamá para medirse a República Dominicana el próximo 3 de junio y despedirse así de su afición en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Antes de su debut en el Mundial el 17 de junio frente a Ghana, el cuadro centroamericano tendrá un último test once días antes frente a Bosnia en Estados Unidos. EFE

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