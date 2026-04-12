García (Adelante) acusa a Moreno de un "plan de privatización" de la sanidad y de "atacar" a Amama

El candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha acusado este domingo al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de tener un "plan de privatización" de la sanidad pública andaluza y de "atacar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama.

Así se ha pronunciado García, durante su participación en la movilización de las Mareas Blancas en Sevilla.

Ha manifestado que Adelante Andalucía se pone detrás de las Mareas Blancas, de los sindicatos y de organizaciones como Amama, que son "las protagonistas en el día de hoy", con unas movilizaciones que "van mucho más allá de los partidos y no son de los partidos".

"Esto es del pueblo andaluz, de la clase trabajadora andaluza y de la gente que usamos la sanidad pública andaluza", ha apuntado García, para quien hay que dar protagonismo a las mujeres de Amama, "que están siendo perseguidas, maltratadas y calumniadas" sistemáticamente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP-A.

"Hay que tener muy poquita vergüenza para dedicarse a atacar a las asociaciones de mujeres con cáncer de mama, y para eso hay que valer, evidentemente", ha añadido.

Ha manifestado que es "vergüenza que haya provincias de Andalucía ahora mismo donde la lista de espera para la reconstrucción de los pechos" tras perderlos por un cáncer de mamá "sea de tres años".

"Exigimos una y otra vez que esto sea prioridad para la sanidad pública andaluza porque esto no es una cuestión meramente de estética", ha señalado el candidato de Adelante Andalucía.

Ha denunciado además que "estamos viviendo un proceso de privatización de la sanidad" y ha planteado "quién se está forrando con este proceso": "El pueblo andaluz y la clase trabajadora andaluza está pagando las consecuencias de que haya unos listos que se están forrando".

Ha acusado a Moreno de estar gobernando para la compañías sanitarias privadas y empresas farmacéuticas "en las que después coloca a sus altos cargos".

Ha señalado que hoy en Andalucía tenemos un viceconsejero de Salud "que hasta hace 15 minutos era el director de un hospital privado que estaba cobrando contratos a dedo de la Junta de Andalucía", lo que es "una vergüenza".