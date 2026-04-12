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El temporal pone en aviso a once comunidades, con olas de hasta seis metros en el norte

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Madrid, 12 abr (EFE).- Once comunidades autónomas continúan este domingo en aviso por lluvias, viento, nieve o mala mar, con especial incidencia en el litoral de la mitad norte peninsular, donde se mantiene el nivel naranja por fuerte temporal marítimo, con olas que podrían alcanzar los seis metros, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web.

Las comunidades de Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia han activado el aviso naranja (peligro importante) por fuerte temporal marítimo con mar combinada del noroeste y olas entre cinco y seis metros mar adentro.

En Cataluña, la costa de Girona se encuentra también en nivel naranja por viento del norte y noroeste de entre 60 y 70 km/h (fuerza 8) y olas de hasta cuatro metros, mientras que en Tarragona y Girona hay aviso amarillo por rachas que podrían alcanzar los 80 km/h; en Lleida hay nivel amarillo por nevadas en el valle de Arán.

Andalucía tiene aviso amarillo por lluvias, tormentas o mala mar en las provincias de Almería, Granada y Jaén y aviso amarillo también en Cádiz y Málaga por fenómenos costeros adversos.

En Castilla-La Mancha, sólo la provincia de Albacete continúa en nivel amarillo por precipitaciones que podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar la presencia de granizo.

En el este peninsular, las Islas Baleares permanecen en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h en el sur de Mallorca, así como por mala mar en todo el archipiélago, con viento del norte y nordeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

La Región de Murcia mantiene la alerta amarilla por lluvias de hasta 15 litros en una hora, mientras que en la Comunidad Valenciana también hay aviso amarillo por precipitaciones en Alicante y por viento en Castellón a partir de las 20:00 horas de este domingo.

Las nevadas afectarán al Pirineo navarro, donde se ha activado el aviso amarillo por acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas a partir de unos 800-900 metros de altitud.

Por último, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúa el nivel amarillo por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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