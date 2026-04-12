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El equipo de Australia, líder en Brasil en la cuarta prueba de SailGP; España, quinta

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El barco australiano Bonds Flying Roos lidera en Río de Janeiro, Brasil, la cuarta prueba del Mundial de SailGP, por delante del estadounidense US SailGP.

La embarcación española, Los Gallos, es quinta después de la primera jornada de regatas por detrás de Australia, Estados Unidos, el Artemis sueco y el Deutsche Bank alemán con 24 puntos por 28 de los oceánicos, 26 de los norteamericanos, 25 de los nórdicos y 25 de los gérmanos.

Tras cuatro regatas en la Bahia de Guanbara, los italianos del Red Bull se hallan en la sexta plaza de la clasificación con 22 puntos.

Según informa el equipo español, "los Gallos volvieron a demostrar una de sus grandes fortalezas: la salida. Ya en la primera carrera, España firmó una arrancada prácticamente perfecta, posicionándose en cabeza desde los primeros compases. Sin embargo, el equipo no logró traducir ese inicio en un resultado final acorde, cruzando la línea de meta en quinta posición en una manga marcada también por el abandono de la Gran Bretaña de Dylan Fletcher".

En la segunda prueba del día, de nuevo, una salida impecable permitió a España tomar el control desde el inicio, esta vez sin dar opción a sus rivales. Lideró la manga de principio a fin, firmando una actuación sólida y consistente que se tradujo en su primera victoria del fin de semana, según la misma fuente.

En la tercera carrera, sin embargo, los españoles no pudieron replicar esa salida dominante y se vieron obligados a navegar en medio de un tráfico muy intenso y perdiendo opciones desde los primeros tramos. Italia, con Phil Robertson, y Dinamarca, con Nicolai Sehested al mando, aprovecharon la situación para liderar una manga en la que España no encontró el ritmo necesario.

En esta tercera prueba se incorporó además el equipo local, el Mubadala Brazil SailGP Team, de Martine Grael, que no pudo participar en las primeras carreras de la jornada por culpa de problemas técnicos 

"La jornada se cerró con una cuarta carrera en la que la Alemania de Erik Heil se llevó la victoria, mientras que España volvió a sumar desde posiciones medias, evidenciando una de las claves del día: la dificultad para mantener el rendimiento a lo largo de toda la manga pese a unas salidas muy competitivas", según una nota del equipo español. EFE

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