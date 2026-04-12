Adelante Andalucía presenta su candidatura y apunta que son el partido "que más se parece" al pueblo andaluz

El portavoz y candidato de la formación andalucista de izquierdas Adelante Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, José Ignacio García, ha presentado a los cabezas de lista de su formación en Málaga.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el acto ha servido para dar a conocer un equipo que, en palabras del propio candidato, aspira a representar "a la Andalucía real" porque "somos el partido que más se parece al pueblo andaluz".

Durante su intervención, García ha explicado que la elección de Málaga como escenario de la presentación no es casual, puesto que la provincia se ha convertido en "el laboratorio de las políticas más injustas del Partido Popular", especialmente en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la privatización de la formación profesional, y ha defendido que es precisamente ahí donde Adelante Andalucía quiere "dar la batalla política con más fuerza".

En esta línea, el candidato ha destacado que se siente orgulloso de esta candidatura "plural y diversa", que combina "experiencia y juventud" y que integra tanto a personas de grandes ciudades como de pequeños municipios con el denominador común de "la defensa de los servicios públicos y de unas condiciones de vida dignas". Asimismo, ha hecho hincapié en que está formada por personas que conocen de primera mano las dificultades cotidianas de la mayoría social andaluza.

"Este equipo sabe lo que es esperar una lista de espera en la sanidad pública, lo que es no poder pagar el alquiler o que no te paguen las horas extras. No hace falta que nadie nos lo cuente porque lo vivimos en nuestras propias carnes", ha explicado. En este contexto, ha insistido en que Adelante Andalucía se presenta como una herramienta política construida "desde abajo" y "profundamente vinculada" a la realidad social del territorio.

En suma, la candidatura presentada está encabezada en Málaga por Luis Rodrigo; en Córdoba por Mariví Serrano; en Sevilla por Begoña Iza; en Huelva por Mari García; en Almería por Diego Crespo; en Granada por Inma Manzano; en Jaén por Alejandro Cabrera; y en Cádiz por José Ignacio García.