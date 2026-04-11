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Simeone: "Hemos perdido porque el Sevilla fue más contundente"

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Sevilla, 11 abr (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, resaltó tras la derrota de este sábado en el Sánchez-Pizjuán (2-1) que han "perdido porque el Sevilla fue más contundente, no por pensar en el martes", en alusión a la vuelta a los cuartos de fina de la Liga de Campeones que afrontarán en el Metropolitano con un 0-2 favorable ante el Barcelona.

"Hicimos más cosas buenas que malas. El rival tenía más necesidad y me habría gustado ser más intenso", apuntó el técnico del conjunto colchonero, quien también precisó que no se arrepiente de nada en relación al plan que se había establecido para este partido.

"Nos quedamos en un resultado corto y pudimos empatar”, afirmó el que también fuera jugador del Sevilla, quien, sobre el partido, explicó que comenzaron con "con un 1-0 tras una jugada que pudo resolverse mejor", al recordar el penalti sobre el delantero Isaac Romero hecho por el canterano Dani Martínez.

De la jugada del penalti, mantuvo que "siempre" comenta "lo mismo" y que decir lo que piensa "no va a cambiar nada".

"Me quedo con reponerse del 1-0 y con que jugamos compitiendo. Me dejó contento con el rendimiento de los jóvenes. Lo hicieron con responsabilidad”, apuntó el entrenador del Atlético de Madrid. EFE

lhg/agr/plv

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