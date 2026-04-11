Felix Auger y Casper Ruud, bajas de última hora en Barcelona

Barcelona, 11 abr (EFE).- El canadiense Felix Auger, séptima raqueta de la clasificación mundial, y el noruego Casper Ruud, número 12 de la ATP, son baja de última hora en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, según ha informado la organización del torneo.

Ruud, campeón del ATP 500 barcelonés en 2024, tuvo que retirarse en los octavos de final de Montecarlo, precisamente ante Auger, por una lesión en el gemelo derecho de la que aún no se ha recuperado.

El canadiense, que cayó en la ronda siguiente del abierto monegasco ante el italiano Jannik Sinner, también ha alegado problemas físicos para renunciar a disputar su cuarto Godó, donde nunca ha superado los cuartos de final. EFE