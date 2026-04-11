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España supera con autoridad a Portugal y se acerca a un nuevo título Europeo (5-45)

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Redacción deportes, 11 abr (EFE).- La selección española femenina de XV superó este sábado con autoridad a la de Portugal por 5-45 para sumar un segundo triunfo en el Campeonato Europeo de rugby y el próximo sábado (15.00) se jugará en Amsterdam frente a Países Bajos, que también acumula dos victorias, el que sería su decimotercer título continental, noveno consecutivo.

Tras imponerse a Bélgica en su debut (39-0), las Leonas derrotaron con solvencia en el Campo de Rugby da Moita a Portugal en una segunda jornada del Europeo en la que el equipo que entrena el francés Régis Sonnes incluyó muchas rotaciones y solo repitieron cinco jugadoras en el XV inicial respecto al enfrentamiento con las belgas.

Claudia Peña, en su trigésima actuación como capitana del equipo nacional, lideró a un equipo en el que debutó Anael Fernández con un doblete que le hizo valer el título de Mejor Jugadora (MVP) de un partido en el que también se estrenó la joven Carmen Nwatu, de 17 años, informó la Federación Española de Rugby.

España arrancó fuerte para evitar sorpresas y a los once minutos ya dominaba por 14-0 gracias al acierto de Claudia Peña. Portugal reaccionó por medio de su ala Ana Margarida Mata (5-14), pero las Leonas respondieron gracias a la debutante Anael Fernández, que con un ensayo estrenó su cuenta internacional al filo de la media hora de juego.

Tras el paso por vestuarios, España siguió apretando y moviendo el banquillo. Bingbing Vergara puso tierra de por medio en el 43 (5-28) y Nuria Jou y Amaia Erbina sumaron dos nuevas marcas que castigaban el desgaste físico portugués. El broche de oro lo puso nuevamente Anael Fernández en el minuto 80, cerrando su debut soñado con un segundo ensayo que, tras la transformación de Peña, sellaba el 5-45 definitivo, añadió la Federación.

- Ficha técnica:

5 - Portugal: Carlota Torres, Beatriz Rodrígues, Elsa Santos, Ana Fernandes, Maria Almeida, Maria Teixeira, Sara Moreira, Adelina da Costa, Leonor Amaral, Marta Pedro, Ana Margarida Mata, Inés Barbosa, Mariana Santos, Inés Ota y Raquel dos Santos.

También jugaron: Zoe Fernandez, Joana Baptista, Neuza Reis, Catarina Santos, Luana Romao, Barbara Silva, Isabel Ozorio y Matilde Goes.

45 - España: Inés Antolínez, Cristina Blanco, Sidorella Bracic, Cristina García, Beatriz Rivera, Alba Sánchez, Ana Peralta, Valentina Pérez, Bingbing Vergara, Naroa Azpitarte, Claudia Pérez, Anael Fernández, Claudia Peña, Ana Cortés y Lea Ducher.

También jugaron: Nuria Jou, Gemma Silva, Eider García, Lourdes Alameda, Carmen Nwatu, Matilda Toca, Claudia Cano y Amaia Erbina.

Min 76 Ensayo Amaia ERBINA [23 ESP] 5-38// Min 80 Ensayo Anael FERNÁNDEZ [12 ESP] y transformación Claudia PEÑA [13 ESP] 5-45.

Árbitro: Katherine RITCHIE (NED)

Incidencias. Segundo partido del Campeonato Europeo de rugby disputado en el Campo de Rugby da Moita. EFE

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