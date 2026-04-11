El Sabadell queda al borde de la eliminación; el Mataró se lleva cuatro goles a la vuelta

Barcelona, 11 abr (EFE).- El Astralpool Sabadell quedó al borde de la eliminación tras caer este sábado por cinco goles de diferencia ante el potente Olympiacos (12-17), en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de waterpolo, mientras que el Assolim Mataró logró una renta de cuatro tantos frente al SIS Roma (13-9) que le sitúa con ventaja para regresar a la Final a Cuatro dos años después.

Contra las cuerdas ha quedado el vigente subcampeón de Europa tras naufragar ante su público. Después de cerrar la fase de grupos con muchas dudas, esperaba que el regreso de la portera titular Isabel Williams, casi dos meses después de sufrir una lesión en la mano, fuese una baza diferencial para contener el poderío visitante. Pero ni así.

En uno de los grandes clásicos del waterpolo continental, el conjunto heleno, liderado por una decisiva Abby Andrews, autora de cinco goles, y bien sostenido por Ioanna Stamatopoulou, que firmó ocho paradas, rompió la igualdad inicial (5-6 al término del primer cuarto) con un parcial de 2-5 que terminó por marcar el desarrollo del encuentro y una ventaja que ya no soltó.

Así, a cuatro minutos y medio del final, alcanzó su máxima diferencia (8-16) ante un conjunto vallesano completamente desbordado, sin capacidad de reacción tras la ausencia de la campeona olímpica Judith Forca y penalizado por su desacierto en la superioridad numérica (5 de 14).

El último periodo fue el único que se llevó el equipo dirigido por David Palma (4-3), pero eso no fue suficiente para recortar una desventaja de cinco tantos (12-17). El resultado le obligará a afrontar una hazaña mayúscula en el partido de vuelta en tierras griegas, si quiere volver a la Final a Cuatro por quinta edición consecutiva.

Panorama radicalmente distinto para el Assolim Mataró, que dio el primer paso para volver a la fase final tras un año de ausencia después de doblegar al SIS Roma (13-9) en un partido que comenzó a decantar desde un parcial de 5-3 en el segundo período.

Liderado por Jewel Roemer, máxima artillera con cuatro dianas, el equipo que dirige Dani Ballart ha sabido controlar a un correoso cuadro romano que no le perdió la cara al partido pese a la desventaja.

Aun así, un ejercicio coral de un conjunto catalán que ya había brillado con pleno de victorias en la fase de grupos, le permitió también imponerse por 3-2 en los dos últimos periodos, para lograr una renta final de cuatro goles que deberá defender en tierras italianas. EFE

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