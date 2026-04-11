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El Baxi Manresa y el Asisa Joventut afrontan un derbi marcado por las bajas

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Manresa (Barcelona), 11 abr (EFE).- El Baxi Manresa y el Asisa Joventut afrontarán este domingo (12:00 horas) un derbi catalán marcado por las múltiples bajas, con hasta cinco en los manresanos y dos en los badaloneses.

En el equipo dirigido por Diego Ocampo serán baja todos sus bases: Dani Pérez (rotura bíceps femoral), Retin Obasohan (esguince de muñeca) y Hugo Benitez (esguince de tobillo).

Asimismo, Dani Miret no podrá contar con sus dos pívots: Ante Tomic (molestias en los isquiotibiales) y Simon Birgander (microrotura en la fascia plantar).

Además, en los manresanos continuarán de baja el escolta Gerard Fernández (molestias en el aductor) y el ala-pívot Louis Olinde (fuerte golpe en la cabeza), mientras que en los badaloneses también será duda hasta última hora el base Guillem Vives (molestias en el tobillo).

El Baxi Manresa no llega a este derbi en su mejor momento, con cuatro derrotas consecutivas en su casillero, la última la semana pasada en el Nou Congost ante el Kosner Baskonia por 83-88.

El Asisa Joventut también llega tras derrota en la última jornada de la Liga Endesa, en el Olímpic por un más que contundente 67-89 ante el UCAM Murcia.

Sin embargo, los verdinegros tenían de por medio su compleja eliminatoria de la Liga de Campeones ante el AEK Atenas, que el pasado martes consiguieron empatar la serie tras vencer a los griegos por 88-66 y forzaron el tercer partido que se jugará el próximo miércoles a las 18:30 horas en el Sunel Arena.

En el partido disputado en la primera vuelta en Badalona entre el Asisa Joventut y el Baxi Manresa, los verdinegros se llevaron el derbi por un ajustado 83-79, por lo que el 'basket-average' momentáneo es de +4 para los badaloneses.

La Penya es sexta en la tabla con 16 victorias y 9 derrotas, mientras que el cuadro manresano ocupa la duodécima posición con el balance inverso, 9 victorias y 16 derrotas. EFE

jvs/gmh/fc

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