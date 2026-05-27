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Lejeune: "No hicimos el partido que queríamos"

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Leipzig (Alemania), 27 may (EFE).- Florian Lejeune, defensa central francés del Rayo Vallecano, lamentó la derrota cosechada este miércoles frente al Crystal Palace inglés en la final de la Liga Conferencia y dijo que no hicieron el partido que querían por la calidad del rival.

Un gol del delantero francés Jean-Philippe Mateta a los 49 minutos permitió al Crystal Palace llevarse la Liga Conferencia y hacer claudicar a un Rayo Vallecano que lo intentó hasta el final y perdió una final continental histórica, la primera en sus 102 años de existencia.

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"Es una pena porque no hicimos el partido que queríamos. En ninguno momento estuvimos cómodos, nos faltó movilidad, agresividad a nivel ofensivo, y creo que la sensación es que con poco nos han hecho daño. Es una pena porque no hemos visto el Rayo de siempre", dijo Lejeune, en la zona mixta del Red Bull Arena.

"No jugamos bien pero no por nervios. Estuvimos concentrados, con ganas, con alegría, pero luego en el campo es diferente porque tienes un rival enfrente que también juega. Creo que una final es difícil de jugar, para la mayoría era la primera, y lo hemos intentado pero no ha podido ser", finalizó. EFE

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