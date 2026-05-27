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El dominicano Cristopher Sánchez quiebra una marca de 115 años en la historia de los Filis

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Redacción deportes, 27 may (EFE).- El zurdo dominicano Cristopher Sánchez quebró este miércoles una marca de 115 años en la historia de los Filis de Filadelfia al lanzar siete entradas en blanco frente a los Padres de San Diego y establecer un nuevo récord de 44 2/3 episodios consecutivos sin permitir carreras.

Sánchez superó con su actuación el registro de 41 entradas consecutivas sin permitir anotaciones que había impuesto el miembro del Salón de la Fama Grover Alexander en 1911.

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El lanzador, de 29 años, trabajó siete entradas ante San Diego, permitió seis imparables, ponchó a nueve bateadores, dejó su récord de temporada en seis victorias y dos derrotas y una efectividad de 1.47.

El nacido en La Romana, República Dominicana, no permite carreras desde el pasado 30 de abril, cuando los Gigantes de San Francisco le anotaron dos.

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Con esta nueva marca, Sánchez pasó a encabezar la lista histórica de los Filis en rachas más largas sin permitir anotaciones. Detrás figuran Grover Alexander (1911, 41 entradas), Cliff Lee (2011, 34), Larry Andersen (1984, 32 2/3) y Turk Farrell (1957-58, 32 2/3).

Sánchez también ha sido el abridor más dominante de Filadelfia durante mayo. En sus presentaciones del mes, incluidas tres aperturas —entre ellas un juego completo—, no ha permitido carreras en 39 entradas, ha tolerado 25 imparables y ha retirado por la vía del ponche a 45 bateadores rivales.

Aun así, el dominicano todavía tiene camino por recorrer para alcanzar el récord absoluto de las Grandes Ligas, que pertenece a la leyenda de los Dodgers Orel Hershiser, quien hilvanó 59 entradas consecutivas sin permitir carreras en 1988. EFE

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