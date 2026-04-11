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Diego Ocampo: "El Asisa Joventut nos pondrá las cosas muy complicadas pese a las bajas"

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Manresa (Barcelona), 11 abr (EFE).- El técnico del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que "el Asisa Joventut pondrá las cosas muy complicadas al Baxi Manresa pese a las bajas", en la previa del derbi catalán de este domingo (12:00 horas) en el Nou Congost.

El entrenador gallego ha querido destacar el juego interior de la Penya pese a las bajas de los pívots Ante Tomic y Simon Birgander. "Es cierto que tienen dos bajas importantísimas, pero se han adaptado a un nuevo juego interior con Ruzic y Allen que les da mucho talento", ha dicho.

"La Penya es una fábrica de sacar muy buenos jugadores de su cantera, y ahora están demostrando que los jóvenes que tienen también pueden formar un gran juego interior", ha añadido.

Ocampo, por otro lado, también ha hablado del estado de su plantilla, con cinco bajas importantes (Obasohan, Pérez, Benitez, Olinde y Fernández).

"Tenemos que aceptar nuestra realidad, y que es que muchos jugadores importantes no podrán jugar. Algunos están en el tramo final de recuperación, pero no podemos arriesgar", ha destacado.

Por último, el técnico del Baxi Manresa ha querido lanzar las claves para poder ganar este derbi. "Tenemos que ser fieles a nuestra identidad, correr y defender los 40 minutos, y mantener la calma en aquellos momentos que tengamos más presión encima", ha finalizado. EFE

jvs/gmh/arh

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