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Adelante presenta este sábado en Málaga sus candidatos a las andaluzas que incluye referentes sociales y sindicales

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Adelante Andalucía presenta este sábado a las 11.00 horas en La Térmica de Málaga a todos sus candidatos a las elecciones andaluzas de 17 de mayo, un acto que servirá igualmente a nivel interno como "jornada de formación, reflexión y convivencia".

Ha subrayado Adelante su "trabajo sostenido en el tiempo", mientras que sobre el perfil de sus candidaturas ha remarcado que "combinan militancia e independencia", así como que suponen la incorporación de "personas referentes en el ámbito social, vecinal y sindical".

Adelante ha explicado en una nota que en la última semana ha culminado la elaboración de las listas completas de cada provincia y ha ratificado la Coordinadora Nacional de Adelante Andalucía. El plazo de presentación ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) concluye el lunes, día 13.

Este partido ha esgrimido que ha trabajado en la preparación de las elecciones andaluzas de este 2026 con el hecho de haber elegido "hace un año mediante un proceso asambleario" tanto a las cabezas de lista como a su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, quien en la XII Legislatura recién concluida ha ejercido de portavoz en el Parlamento andaluz.

Ha explicado este partido que la jornada supondrá una comparecencia informativa, además de tener formación y "el debate de las líneas maestras de la campaña".

En las listas de Adelante Andalucía destaca, además de que estrena candidatura con José Ignacio García, por cuanto en las elecciones de 19 de junio de 2022 ese papel lo ostentó Teresa Rodríguez, fundadora de este partido, quien en diciembre de ese año renunció a su escaño para regresar a la docencia, la presencia simbólica de la propia Rodríguez, quien cierra la lista de Cádiz, que encabeza a su vez García.

Adelante logró 168.960 votos en las andaluzas de 2022, que le valieron para obtener dos escaños, uno por la circunscripción de Sevilla y otro por Cádiz, provincias donde se concentró prácticamente el 60% del voto a este partido.

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