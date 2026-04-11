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Adelante Andalucía presenta su candidatura para el 17M: "El equipo que más se parece al pueblo andaluz"

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Adelante Andalucía ha presentado este sábado en Málaga su candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, encabezada por su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, y que han definido como "el equipo que más se parece al pueblo andaluz".

El acto ha servido para dar a conocer un equipo que, en palabras del propio candidato, aspira a representar "a la Andalucía real" porque, ha insistido, "somos el partido que más se parece al pueblo andaluz".

Durante su intervención, García ha explicado que la elección de Málaga como escenario de la presentación "no es casual ya que la provincia se ha convertido en el laboratorio de las políticas más injustas del Partido Popular", especialmente, ha dicho, en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la privatización de la formación profesional, y ha defendido que es precisamente ahí donde Adelante Andalucía quiere "dar la batalla política con más fuerza".

De igual modo, ha destacado que se siente "orgulloso" de esta candidatura "plural y diversa, que combina experiencia y juventud y que integra tanto a personas de grandes ciudades como de pequeños municipios, pero con un denominador común: la defensa de los servicios públicos y de unas condiciones de vida dignas".

También ha incidido en que está formada por personas que "conocen de primera mano las dificultades cotidianas de la mayoría social andaluza". "Este equipo sabe lo que es esperar una lista de espera en la sanidad pública, lo que es no poder pagar el alquiler o que no te paguen las horas extras. No hace falta que nadie nos lo cuente porque lo vivimos en nuestras propias carnes", ha explicado.

Al respecto, ha insistido en que Adelante Andalucía se presenta como una "herramienta política construida desde abajo, profundamente vinculada a la realidad social del territorio". "Somos gente normal haciendo algo extraordinario: echar a las derechas para transformar Andalucía", ha señalado.

PROVINCIAS

Así, la candidatura presentada está encabezada en Málaga por Luis Rodrigo, informático y activista en defensa de la vivienda y la educación pública; en Córdoba por Mariví Serrano, ingeniera, profesora y referente de la marea blanca; y en Sevilla por Begoña Iza, diputada andaluza, profesora de historia y especialista en ecosocialismo.

En Huelva lidera la lista Mari García, histórica dirigente jornalera y sindicalista, mientras que en Almería lo hace Diego Crespo, funcionario y exdiputado vinculado al activismo social.

En Granada, la candidatura estará encabezada por Inma Manzano, profesora universitaria y sindicalista, reconocida por su defensa de los derechos laborales desde una perspectiva feminista, y en Jaén por Alejandro Cabrera, trabajador del sector servicios y actual portavoz provincial de la formación.

Por su parte, José Ignacio García concurrirá como cabeza de lista por Cádiz, acompañado por Leticia Blanco, profesora y activista feminista y por los derechos Lgtbiq en el Campo de Gibraltar.

Con este equipo, García se ha mostrado preparado "para iniciar la carrera electoral hacia el 17 de mayo con el objetivo de consolidar una alternativa política que sitúe en el centro las necesidades reales de los andaluces y andaluzas" y que "impulse el cambio de rumbo y la transformación que la mayoría social está reclamando en Andalucía", ha concluido.

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