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2-2. Empate al descanso a golazos y errores entre la Real y el Alavés

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San Sebastián, 11 abr (EFE).- Locura, errores, golazos y empate a dos en Anoeta al descanso entre la Real Sociedad y el Alavés (2-2), en el encuentro correspondiente a la ‘Jornada Retro’ que se está disputando este sábado.

El partido empezó de manera loca con dos tantos en el primer cuarto de hora. El Alavés se adelantó a los tres minutos con un clamoroso error de Caleta-Car que introdujo el balón en su portería al intentar despejar. Poco después, Luka Sucic igualó la contienda con un extraordinario zurdazo desde la frontal del área.

En el 24, Diabaté aprovechó otro error grosero de la Real, en este caso de Remiro y Turrientes, para marcar el segundo del Alavés antes de que se cumpliera la media hora de partido. Los donostiarras, erráticos en defensa, volvieron a igualar el partido a los tres minutos con otro golazo, de Turrientes en este caso, desde fuera del área en una jugada ensayada de córner, aunque LaLiga le dio el gol a Sivera en propia. EFE

asr/arh

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