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Yolanda Díaz reclama destinar el 1 % del PIB a vivienda y actuar contra fondos buitre

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Barcelona, 10 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes que España destine el 1 % del PIB para hacer frente al problema de la vivienda, frente al "O,1 %" actual, y ha llamado a actuar contra los fondos buitre y su lógica "de saqueo".

Díaz ha participado en el foro 'European Pulse Forum', organizado por Politico en Barcelona, al cual asisten también hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras personalidades.

La vicepresidenta ha opinado que el paro ha sido el principal problema de España durante 40 años, pero que ya no lo es, sino que ahora el problema es de vivienda.

"Hemos subido el Salario Mínimo Interprofesional un 66 % pero no hemos satisfecho una necesidad vital fundamental como es acceder a una vivienda", ha argumentado.

Díaz ha lamentado que los populismos se aferren a cuestiones como el malestar por la falta de vivienda asequible y también que en España se haya instalado una economía "rentista" y que permite que "se haga negocio y se especule con la vivienda a través de los fondos buitre".

Por ello, ha pedido "actuar" contra los grandes tenedores de vivienda, como los fondos buitre, y aumentar sustancialmente los fondos públicos para fomentar la vivienda a precios asequibles.

Además de subrayar que España "necesitaría" destinar un 1 % del PIB a vivienda para abordar este problema de forma inteligente, ha comentado que el BEI destina 10.000 millones a ello en toda Europa, cuando algunos informes cifran la necesidad de inversión en unos 150.000 millones, ha apuntado Díaz, que ha dicho que no compartía la estrategia de la Comisión Europea ante este problema.

"Los fondos de inversión tienen una lógica de saqueo, no pagan impuestos, podemos hablar de las socimis y demás. El resto de las empresas pagan impuestos; ellos no, o los pagan de manera casi sin importancia", ha opinado.

En esta línea, Díaz ha asegurado que la propia Constitución cierra la puerta a la especulación con la vivienda, por lo que ha apelado a reducir el precio de la vivienda, a redistribuir la propiedad -"el fondo buitre está distorsionando la construcción de un modelo social", ha opinado"- y a fomentar el cooperativismo y las cesiones de uso.

"Una estrategia basada en la política rentista lo va a distorsionar absolutamente todo", ha advertido.

Por otra parte, la también ministra de Trabajo ha reivindicado la reducción de la temporalidad en el empleo durante su etapa de gobierno y la subida del salario mínimo.

"En las facultades de derecho se nos decía que no se podía arreglar el problema de la temporalidad en España. Es más, hubo 52 reformas laborales en España, hechas por el PP o por el PSOE, que no arreglaban el problema de la temporalidad. Ahora mismo, de manera real, tenemos 22 millones de personas ocupadas en España", ha subrayado.

Asimismo, ha augurado que según las estimaciones del Ministerio de Trabajo estos 22 millones de ocupados "se van a mantener a lo largo de todo el año 2026".

La vicepresidenta ha defendido la estabilidad en el empleo, ha asegurado que actualmente más del 40 % de los contratos son de carácter indefinido, y ha añadido que ante las crisis "no hay que despedir a nadie". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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