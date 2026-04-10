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Yolanda Díaz asegura que España ya tiene 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

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Barcelona, 10 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este viernes que España ya ha alcanzado "de manera real" los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el registro oficial.

Díaz lo ha dicho en el foro "European Pulse Forum", organizado por Politico en Barcelona.

"En las facultades de Derecho se nos decía que no se podía arreglar el problema de la temporalidad en España. Es más, hubo 52 reformas laborales en España, hechas por el PP o por el PSOE, que no arreglaban el problema de la temporalidad", ha comentado en un momento de su intervención.

"En estos días justamente, de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España", ha subrayado Díaz a continuación.

Asimismo, ha augurado que, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, estos 22 millones de ocupados "se van a mantener a lo largo de todo el año 2026", por lo que prevé que esa base de afiliados será estable a pesar de las lógicas fluctuaciones que se dan en los datos de las afiliaciones.

El lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en la red social X que en marzo, por primera vez, España había alcanzado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

"España tiene el mejor equipo", afirmó el presidente en un vídeo en el que vestía una camiseta de fútbol con el número 22 a la espalda.

Los datos oficiales de la Seguridad Social mostraron que en marzo se alcanzaron 22.010.532 afiliados en términos desestacionalizados (descontando el efecto del calendario), tras sumar 80.274 nuevos ocupados.

En la serie sin ajustes, sin embargo, se registraron 21.882.147 afiliados, una cifra también récord, tras añadirse en marzo 211.510 ocupados. EFE

(foto) (vídeo)

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