Treinta jóvenes, listos para probar la ingravidez y ser 'astronautas por un día'

Torrejón de Ardoz (Madrid), 10 abr (EFE).- Treinta jóvenes han completado este viernes en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) la formación para probar en unos días la ingravidez durante un vuelo parabólico y convertirse así en 'astronautas por un día'.

En las instalaciones del Centro de Instrucción de Medicina Espacial (CIMA), cuarenta jóvenes -diez de ellos como reservas- seleccionados entre casi 400 aspirantes se han sometido hoy a las pruebas médicas previas a la fase de formación y al vuelo parabólico que se desarrollarán en mayo en la Base de San Javier (Murcia), y han conocido y experimentado algunos de las mismos ensayos a los que se someten los astronautas y el personal de las fuerzas armadas y de cuerpos policiales.

El programa 'Astronauta por un día' fue promovido por la Agencia Espacial Española, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ejército del Aire y el Espacio para promover vocaciones aeroespaciales e invita a jóvenes de todo el país a participar en un proceso de selección que emula el de la profesión de astronauta.

Hoy, en el CIMA, los jóvenes se han sometido a las pruebas médicas que validarán su participación en el vuelo parabólico, y han conocido las instalaciones para simular la hipoxia (déficit de oxígeno), los cambios de presión, las cámaras hipobárica e hiperbárica, los simuladores de aceleración, de temperaturas extremas, o el entrenamiento encaminado a la 'egresión' para abandonar una nave sumergida en el agua.

El proceso previsto en este programa culmina con una actividad de ingravidez a bordo de un vuelo parabólico en condiciones de 'microgravedad', similar al que experimentan los astronautas de la Agencia Espacial Europea, y los responsables de la iniciativa han subrayado, durante las pruebas médicas a las que se han sometido los jóvenes, el compromiso con la educación y el desarrollo del talento.

Los treinta jóvenes (25 de Bachillerato y 5 universitarios) probarán las mismas condiciones de microgravedad que experimenta un astronauta a bordo de un vuelo en un Airbus A310, la misma plataforma que utiliza la Agencia Espacial Europea (ESA) para entrenar a sus astronautas, y culmina con el nombramiento de todos los seleccionados como 'embajadores' de la Agencia Espacial Española.

El vuelo parabólico despegará el próximo 6 de mayo desde la Base de San Javier y en las maniobras los jóvenes 'astronautas' experimentarán periodos de ingravidez de entre 20 y 25 segundos, durante los que realizarán ejercicios de orientación espacial y pequeños experimentos.

Luis tiene 19 años y estudia Ingeniería Aeroespacial y Matemáticas en la Universidad Politécnica de Cataluña y ha destacado en conversación con EFE la pasión por el espacio que ha tenido desde pequeño y la oportunidad que este programa le ha brindado para acercarse al sector y descubrir las múltiples oportunidades que ofrece y que no sólo pasan por "el sueño" de ser astronauta.

Almudena tiene 23 años y estudia Ciencia de Datos e Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid, comparte ese "amor" por el espacio y desde muy joven pertenece a la Agrupación Astronómica de Madrid y aunque sabe que las posibilidades son muy escasas tiene el convencimiento de que optará en el futuro a ser astronauta de la ESA.

Ese podría ser el objetivo final, ha señalado a EFE la joven estudiante, pero ha insistido en que quiere "disfrutar de todas las etapas del camino" y conocer todas las ramas del sector aeroespacial y que pueden llegar a ser tan interesantes como salir al espacio.

Los dos han puesto el acento en la coincidencia de su visita a CIMA con el regreso a la Tierra de los cuatro astronautas que han orbitado la Luna en la misión Artemis II de la Nasa, que han seguido de una forma muy intensa, y han valorado toda la formación que han recibido desde que fueron seleccionados y que culminará con el vuelo parabólico que les permitirá emular durante un día lo que sienten de verdad los 'astronautas'. EFE